《經濟通通訊社１日專訊》據《英國金融時報》引述消息報道指，海航正與新鴻基地產
（０００１６）及多個投資者談判，以啟德地皮作抵押，尋求１５至２０億美元貸款。
報道又指海航期望貸款利息低至８％，遠低於市場水平。若然海航違約，借貸方可自行發展
該地皮。貸款很大機會用作再融資即將到期的貸款。（ｌｙ）
01/02/2018 12:49
【海航動向】報道指海航正與新地談判尋求逾１５億美元貸款
《經濟通通訊社１日專訊》據《英國金融時報》引述消息報道指，海航正與新鴻基地產
（０００１６）及多個投資者談判，以啟德地皮作抵押，尋求１５至２０億美元貸款。
報道又指海航期望貸款利息低至８％，遠低於市場水平。若然海航違約，借貸方可自行發展
該地皮。貸款很大機會用作再融資即將到期的貸款。（ｌｙ）
|生財有道01/02/2018
【按兵不動】料今年通脹攀升 儲局3月加息機會濃
|國際動態01/02/2018
特朗普指中俄為對手 挑戰美利益
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】農曆年前聚焦蒙牛 2月下旬匯控港交所炒業績
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】港股1月急升2968點 美元反彈或拖累後市
|專訪31/01/2018
袁彌明:由網店走進實體店，不與一般網紅同流
|國際動態31/01/2018
碧咸邁阿密組球隊 做美職聯班主
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰