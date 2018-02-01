【海航動向】報道指海航正與新地談判尋求逾１５億美元貸款

《經濟通通訊社１日專訊》據《英國金融時報》引述消息報道指，海航正與新鴻基地產

（０００１６）及多個投資者談判，以啟德地皮作抵押，尋求１５至２０億美元貸款。

報道又指海航期望貸款利息低至８％，遠低於市場水平。若然海航違約，借貸方可自行發展

該地皮。貸款很大機會用作再融資即將到期的貸款。（ｌｙ）

