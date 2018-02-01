《小傳日記》Ａ場突然掀震盪，香江倒跌感徬徨！

《小傳日記》花旗國部分巨擘業績省鏡，道指噚晚（３１日）趁機重拾強勢，仲一度升番去

２６３３８高位。不過，之後聯儲局預計通脹將會喺今年上升，亦表明有可能喺３月加息，缸友

都係有Ｄ驚驚地，決定離場，最後道指只係升７２點至２６１４９。

至於香江魚缸，小傳都預咗喺農曆新年前，會Ｃｈｏｋ得勁咗，噚日高低波幅有成６００幾

點，今日（１日）都有４０５點，一日之內隨時牛熊兩派通殺。

雖然祖國內房佬大升撐市，可惜部分重磅藍戰受襲，ＡＩＡ（０１２９９）重挫近３巴仙，

生發發（００３８８）亦收跌近２巴仙，平保（０２３１８）、ＱＱ（００７００）亦腳軟，唔

見近２及１巴仙。結果恆指高開低收，以全日最低位收市，跌２４５點報３２６４２。

是日Ａ場震盪，皆因資產管理計劃到期，孖展擔心企業無法續期可能引起沽壓，滬綜指收跌

１巴仙報３４４６，連跌第四日，深綜指更跳水３巴仙，中小創新指挫４巴仙！國指嚇到碌低

１２７點報１３４３４。全日主板成交就減少近１３巴仙至１５４５億銀。



＊潤地領風騷日內創新高，大摩送祝福馬鋼好滿足＊



多隻神州磚頭佬噚日腳軟軟，但今日已經印印腳數銀紙，其中潤地（０１１０９）獲中金送

祝福，繼續睇目標３９﹒１２銀，狀態大勇，全日爆升近４巴仙，報３２﹒３５銀，日內曾經喺

３４﹒４５銀高位插旗添，再刷新上市新高！其他街坊都齊齊見反彈，中海外（００６８８）都

有瑞信唱好睇３１﹒３銀不變，股價驚見三連陰後，卒之喺１０天線（３０﹒６８銀）有個技術

性反彈，曾創３２﹒２銀山頂位，埋單都開心躍起近４巴仙，報３１﹒５銀，仲係全日表現最好

藍戰士添！街坊融信（０３３０１）都唔輸蝕，話已Ｓｅｔ好咗今年全年嘅合約銷售「他屐」

１２００億人仔喇。佢上個月已經累漲近３３巴仙，結果收市飆高逾７巴仙，報１２﹒３８銀。

除咗內房佬外，鋼鐵佬亦成為缸友熱捧對象，先係馬鋼（００３２３）畀大摩續予「掃貨」

評級，「他屐」就畀５﹒３銀，就開心跳高逾７巴仙，報４﹒５１銀，曾喺４﹒５７銀插旗，創

逾七年新高呀，實在可喜可賀！鞍鋼（００３４７）亦都圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ，全日升咗逾４

巴仙，報８﹒９銀。



＊賭收終出爐銀娛急起舞，人仔急急升鐵鳥玩低飛＊



好友等到頸都長嘅馬交１月賭收終於喺中午出爐，賭收按年剷高逾３６巴仙至２６３億澳門

元，遠勝預期嘅２７巴仙！先有銀娛（０００２７）借勢發圍，一度高見７０﹒７銀創近四年高

位，最後升近１巴仙收６９﹒８銀，真係叻叻豬！街坊美高梅（０２２８２）亦踢高不足半個巴

仙，報２４﹒１５銀；但金沙（０１９２８）就碌低近１巴仙，報４５﹒２５銀；近日傳出主席

性醜聞嘅永利馬交（０１１２８）亦冇乜運仔啦，內華達州博彩局已經就事件長開調查，股價繼

續向下碌，冇咗逾２巴仙，報２６﹒９５銀。永利澳門真係唔知幾時先可以收復失地呢？

人仔相當「架勢」，噚日在岸人仔兌美金收報６﹒２９２０，係２０１５年８月１０日以來

新高呀，勁！加上為期４０天嘅春運今日正式啟動，刺激一眾神州鐵鳥早段時振翅高飛，仲畀星

展唱好兼籲買，但隨市下午就倒跌番落嚟，先係國航（００７５３）跌約１巴仙，報１１﹒２８

銀；街坊東航（００６７０）全日冇咗近２巴仙，報６﹒９８銀；南航（０１０５５）仲慘豬豬

呀，完場時冇咗逾３巴仙，報９﹒８８銀，真係相當不幸呀！



＊傳股東掟貨香格好坎坷，廣汽與中興Ａ仔跌得勁＊



香格里拉（０００６９）今年走勢都幾靚，噚日更抽升近６巴仙至近２０銀高位，點知今日

就傳出壞消息，據聞有股東折讓近７巴仙，即係每股１８﹒５銀掟貨，套現近１１億銀。連股東

都沽貨，粉絲又點會唔跟住走人，香格里拉埋單收挫逾８巴仙報１８﹒２４銀。

金斯瑞（０１５４８）就確確實實喺前日被股東場外減持２﹒５９巴仙股權，平均價

２８﹒２４銀，涉及大拿拿１２﹒７億銀，難怪今日急回逾８巴仙收２６﹒１銀喇！

另一邊廂，廣汽（０２２３８）（滬：６０１２３８）同中興（００７６３）

（深：００００６３）都唔係好掂，分別唔見逾４巴仙及近７巴仙，收１７銀及２６﹒５５銀。

再睇埋Ａ仔果邊，原來雙雙跌停板。有分析話，深證綜指受重傷，皆因市場對上市公司業績有擔

憂，引發資管產品清倉風險，而廣汽同中興，就係深證綜指同上證綜指跌得比較勁嘅魚毛。唔單

止咁，中興仲公布計劃非公開發行Ａ股籌不超過１３０億人仔，雖然公司澄清無大幅折讓發行，

不過都挽留唔到粉絲嘅心。



＊盈健發盈喜股價健步飛，八六三易手落鑊再高收＊



品牌中國（００８６３）周二（３０日）有話兒，指控股權易手至有「低調殼王」之稱嘅高

振順添呀，涉及約６億銀架！品牌中國噚日炒高近５７個巴仙後，今日再落鑊，升咗近５９巴仙

，報１１﹒４４銀，仲曾經喺１１﹒８６銀山頂上插旗添呀，亦係表現最靚仔嘅魚毛添，「殼王

」低調得來全個魚缸都知！

茂業國際（００８４８）終於返嚟魚缸大家庭，公司預料去年綜合淨利潤約１１億人仔至

１３億人仔，按年飛升約８﹒８倍至１０﹒５倍添，叻！全日吹高約２０巴仙，報０﹒９７銀。

公司成績表將於３月刊登，睇好茂業嘅缸友，記住要密切留意啦！

盈健醫療（０１４１９）噚日收市後發盈喜，料去年中期純利按年增長約１２０個巴仙呀，

實在厲害！全日開心跳高逾１７巴仙，報２﹒２９銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

