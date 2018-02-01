受累Ａ股下挫，港股跌２４５點收３２６４２穿十天線，成交減少

《經濟通通訊社１日專訊》美股昨日（３１日）在重磅股波音業績帶動下反彈，道指最多急

升２６１點，惟醫保股繼續弱勢，道指先高後低，收升７２點，報２６１４９。外圍股市反彈，

港股今早跟隨高開６３點，其後內銀股帶動，港股最多攀升１６０點高見３３０４８。不過，Ａ

股再度跳水，內銀升幅大為收窄，港股亦由升轉跌，最終以全日最低位收市，報３２６４２，跌

２４５點或０﹒７５％，跌穿１０天線（約３２７４５點）。全日總成交１５４５﹒４９億元，

較昨日減少１２﹒６％。

滬指收報３４４６，跌３３點或跌０﹒９７％，並連跌４日，累跌１１１點或３﹒１％。國

指收報１３４３４點，跌０﹒９４％或１２７點。



＊澳門１月賭收增幅勝預期，中海外潤地領漲藍籌＊



澳門博彩監察協調局網站今公布，１月份博彩收入按年增長３６﹒４％至２６３億澳門元，

升幅遠勝市場預期的２７％，惟濠賭股反彈乏力，銀娛（０００２７）一度抽升２％，高見

７０﹒７元，創近四年新高，最終全日僅升０﹒７２％報６９﹒８元。金沙（０１９２８）軟

０﹒７９％報４５﹒２５元。永利澳門（０１１２８）跌２﹒３６％，報２６﹒９５元。澳博

（００８８０）漲１﹒６６％，報７﹒９５元。

內房股今見反彈，中海外（００６８８）盤中一度急升６﹒３％報３２﹒２元破頂，最終收

漲３﹒９６％，報３１﹒５元，為表現最好藍籌。潤地（０１１０９）則緊隨其後，全日一度最

多急升１０﹒４％見３４﹒４５元破頂，最終收升３﹒７％，報３２﹒３５元。有樂視體育投資

者要求賈躍亭還債，股東之一融創（０１９１８）全日急跌６﹒５％，報３５﹒１元。

本地地產股獲野村唱好，預期派息會有驚喜，但相關股份表現各異，信置（０００８３）升

１﹒６６％，報１４﹒６６元。長實（０１１１３）升０﹒４％，報７４﹒９５元。九倉

（００００４）漲０﹒７８％，報３２﹒３元。恆地（０００１２）跌１﹒１％報５４﹒１元。

新世界（０００１７）漲１﹒５８％，報１２﹒４６元。



＊聯想盈轉虧跌近３％，廣汽Ａ股跌停Ｈ股挫４％＊



重磅股全線下跌，友邦（０１２９９）午後跌幅擴大，全日挫２﹒５４％，報６５﹒３元。

港交所（００３８８）跌１﹒８９％，報２９０﹒８元。匯控（００００５）軟０﹒１８％，報

８４﹒０５元。騰訊（００７００）跌０﹒７８％，報４６０元。中移動（００９４１）跌

０﹒７３％，報８２元。平保（０２３１８）跌１﹒６７％，報９１﹒１元。

內銀股先升後跌，建行（００９３９）跌１％，報８﹒９３元。工行（０１３９８）軟

０﹒１４％，報７﹒３９元。中行（０３９８８）跌０﹒６４％，報４﹒６８元。農行

（０１２８８）跌０﹒８３％，報４﹒７６元。

截至去年底止第三季，聯想集團（００９９２）由２０１６財年第三季盈利９８００萬美元

，轉為虧損２﹒８９億美元，大幅遜市場預期的錄得利潤１﹒２４５億美元，全日跌

２﹒６６％，報４﹒３９元。

旺旺（００１５１）挫３﹒３％，報６﹒６８元，為表現最差藍籌。

中興通訊（００７６３）擬非公開發行Ａ股，募集資金不超過１３０億元人民幣，全日急挫

６﹒８％，報２６﹒５５元，Ａ股急跌９﹒９９％，報２８﹒０１元人民幣。

有分析指，廣汽（０２２３８）受資管產品強行平倉影響，Ｈ股全日跌４％，報１７元；Ａ

股（滬：６０１２３８）則跌停挫一成，報２１﹒６元人民幣。（ｔｔ）

