【香港政情】葉錫安獲委任為前官員離職後工作諮詢委員會成員

《經濟通通訊社１日專訊》政府今日公布，委任葉錫安出任「前任行政長官及政治委任官員

離職後工作諮詢委員會」成員，即日起生效至明年６月３０日。



政府發言人指行政長官作出上述委任，以填補鄭若驊資深大律師獲任命為律政司司長而產生

的空缺。

諮詢委員會的其他委員包括羅婉文、趙麗娟及施文信。（ｆｗ）（ｚｚ）

