《經濟通通訊社１日專訊》政府今日公布，委任葉錫安出任「前任行政長官及政治委任官員
離職後工作諮詢委員會」成員，即日起生效至明年６月３０日。
政府發言人指行政長官作出上述委任，以填補鄭若驊資深大律師獲任命為律政司司長而產生
的空缺。
諮詢委員會的其他委員包括羅婉文、趙麗娟及施文信。（ｆｗ）（ｚｚ）
01/02/2018 12:02
【香港政情】葉錫安獲委任為前官員離職後工作諮詢委員會成員
《經濟通通訊社１日專訊》政府今日公布，委任葉錫安出任「前任行政長官及政治委任官員
離職後工作諮詢委員會」成員，即日起生效至明年６月３０日。
政府發言人指行政長官作出上述委任，以填補鄭若驊資深大律師獲任命為律政司司長而產生
的空缺。
諮詢委員會的其他委員包括羅婉文、趙麗娟及施文信。（ｆｗ）（ｚｚ）
|生財有道01/02/2018
【按兵不動】料今年通脹攀升 儲局3月加息機會濃
|國際動態01/02/2018
特朗普指中俄為對手 挑戰美利益
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】農曆年前聚焦蒙牛 2月下旬匯控港交所炒業績
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】港股1月急升2968點 美元反彈或拖累後市
|專訪31/01/2018
袁彌明:由網店走進實體店，不與一般網紅同流
|國際動態31/01/2018
碧咸邁阿密組球隊 做美職聯班主
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰