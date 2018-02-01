《神州經脈》中間價錄「８１１」來最高，資金出逃滬指半個月新低

《經濟通通訊社１日專訊》財新中國１月製造業ＰＭＩ指數持平於上月，人民幣兌美元中間

價則大漲近３００點創２０１５年８月１１日以來新高，惟Ａ股大幅殺跌，資金出逃令２２０隻

個股跌停。

滬綜指收跌０﹒９７％，報３４４６﹒９８點，跌穿２０天線，創１月１８日以來最低，連

跌第四日，累跌３﹒１％。深市跌勢更凌厲，深綜指跳水３％，中小創新指挫４％，創業板收跌

２﹒１７％，報１６９７﹒３９點，失守１７００點整數關口。兩市全日成交增加近１５％，至

５６７２億元（人民幣．下同）。



＊製造業投入成本和產出價格大幅放緩＊



財新公布，財新中國今年１月製造業ＰＭＩ指數報５１﹒５，與去年１２月持平，並符合預

期，走勢與官方ＰＭＩ微降背離。

財新指，上月中國製造業出產穩步加速增長，並且創下２０１６年１２月以來最強勁增速。

據許多受訪廠商反映，需求改善，新業務增加，促使廠商增加產量。新訂單總量更是連續１９個

月保持增長，但較去年１２月有所放緩，新出口訂單的擴張速度也放緩。

製造業用工續收縮，部分原因與廠商採取壓縮規模的措施有關。不過，用工收縮率已降至

２０１５年２月以來最低。此外，原材料價格漲幅繼續放緩，降至５個月來最低。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鐘正生指，總體而言，新業務和新出口訂單的增長速度較前一

個月有所放緩，表明需求略有放緩，隨著投入成本和產出價格雙雙大幅放緩，工業產品價格上行

壓力明顯減輕。



＊去年黃金產量降６％，７年來首次跌＊



人民幣兌一美元中間價今報６﹒３０４５，較上個交易日大升２９４點子，錄２０１５年

「８．１１」匯改以來的２９個月最高。在岸即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１３０點子，收市跌

４０點，報６﹒２９６０。

交易員指，昨日市場價表現過於強勢，今日市場預測的中間價和實際值有一定偏差，或啟動

了逆周期進行過濾，這一信號小幅提振了購匯需求，但預計人民幣調整空間仍有限。

荷蘭國際集團（ＩＮＧ）大中華區經濟學家Ｉｒｉｓ Ｐａｎｇ上調年底在岸人民幣兌美元

的匯率預測，由６﹒３０調整為６﹒１。

此外，中國黃金協會公布，２０１７年，中國國內累計生產黃金４２６﹒１４２噸，同比減

少２７﹒３４４噸或６﹒０３％，錄２０００年來首次大幅下滑；黃金實際消費量

１０８９﹒０７噸，同比增長９﹒４１％。



＊中英料將簽署９０億英鎊的商業協議＊



英國首相文翠珊繼續訪華行程，中國商務部新聞發言人高峰表示，英揆此行預計簽署總額

９０億英鎊的商業協議，涉及一帶一路建設、金融、創新、農業、科技等領域。中英雙方並同意

共同建設雄安金融科技城和青島中英創新產業園。

他指，下一步雙方將深入探討未來雙邊經貿合作發展方向和規劃兩國經貿關係安排，加強創

新領域合作，將兩國經貿關係推到更高水平。

不過，據英國《金融時報》報道，文翠珊拒絕簽署有關「一帶一路」的諒解備忘錄以示書面

支持，並指希望英中共同努力以最佳方式開展項目，確保其符合國際標準。此舉或令中英「黃金

時代」關係蒙上陰影。



＊１月末ＭＬＦ餘額逾４﹒６萬億元＊



人行公布，為滿足金融機構臨時性流動性需求，２０１８年１月，人民銀行對金融機構開展

常備借貸便利（ＳＬＦ）操作共２５４﹒５億元，較１２月的１３４０﹒６億元大減８１％。其

中７天３１﹒８億元、１個月２２２﹒７億元。

當月，對金融機構開展中期借貸便利操作共３９８０億元，較１２月減少１６％，均為１年

期；對國開行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨增加抵押補充貸款共７２０億元。

截止１月末，常備借貸便利餘額為２４２﹒６億元；中期借貸便利餘額為４６３００億元；

抵押補充貸款餘額為２７５９６億元。



＊去年稅收增８﹒７％，減稅逾９千億＊



國家稅務總局表示，２０１７年，組織稅收收入（已扣除出口退稅）１２﹒６萬億元，同比

增長８﹒７％，扭轉了近年來稅收增長持續放緩的狀況，稅收與經濟增長的協調性明顯增強。其

中，第三產業稅收收入增長９﹒９％，互聯網和相關服務、軟件和信息技術服務行業稅收分別增

長５５﹒１％和３６％。

在營改增方面，２０１７年共減稅９１８６億元，比２０１６年增加３４５０億元。

另據國家發改委稱，大連港、廣州港、深圳港東部鹽田港區和西部蛇口、赤灣港區均從

２０１８年起調降進出口集裝箱裝卸作業費，每年可減輕進出口物流成本約９﹒６億元。



＊騰訊據報率財團斥百億投資海瀾之家＊



消息人士稱，騰訊控股牽頭的財團將向中國男裝公司海瀾之家（滬：６００３９８）投資

１００億元，將與互聯網巨頭阿里巴巴在零售業展開競爭。

該人士稱，中國第二大電商企業京東和網絡服裝銷售平台唯品會也將參與，該財團計劃以

５０億元收購該公司不到１０％的股權。另外５０億元則將用來設立一隻產業投資基金，專注於

適合海瀾之家業務的交易。

騰訊和京東上月聯合對唯品會投資８﹒６３億美元，希望開發中國的年輕女性消費者市場，

並獲得消費者和交易數據。（ｊｙ）

