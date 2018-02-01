《經濟通通訊社１日專訊》財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，今年１
月中國製造業仍保持較高的景氣度，開局良好，但是需繼續關注需求端的穩定性。
分項中，產出指數和就業指數進一步回升，反映生產狀況依然向好；但新訂單指數和出口訂
單指數均有所回落，反映需求端略微走弱；與此相應地，採購庫存和產成品庫存指數均從上月低
點有所回升。投入品價格和產出價格指數均大幅回落，工業品價格上漲壓力顯著放緩，反映今年
制造業開局良好，後續需關注需求端的穩定性。（ｋｌ）
01/02/2018 10:06
【數據解讀】財新智庫：製造業開局良好，惟要關注需求端的穩定性
《經濟通通訊社１日專訊》財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，今年１
月中國製造業仍保持較高的景氣度，開局良好，但是需繼續關注需求端的穩定性。
分項中，產出指數和就業指數進一步回升，反映生產狀況依然向好；但新訂單指數和出口訂
單指數均有所回落，反映需求端略微走弱；與此相應地，採購庫存和產成品庫存指數均從上月低
點有所回升。投入品價格和產出價格指數均大幅回落，工業品價格上漲壓力顯著放緩，反映今年
制造業開局良好，後續需關注需求端的穩定性。（ｋｌ）
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