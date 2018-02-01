《經濟通通訊社１日專訊》荷蘭國際集團（ＩＮＧ）大中華區經濟學家Ｉｒｉｓ Ｐａｎｇ
上調年底在岸人民幣兌美元的匯率預測，由６﹒３０調整為６﹒１。
她表示，本輪人民幣升值主要受美元下跌影響，而內地經濟數據對人民幣匯率幾乎沒有影響
。近日美元急跌，或會導致中國出口企業加速結匯，特別在農曆新年前，企業需要支付員工獎金
等，令人民幣升值壓力增加。
她又相信，人民銀行不會就美元兌人民幣的具體點位進行干預，但如果人民幣升值過快，引
政熱錢流入，監管機構或會出手制止。（ｋｌ）
01/02/2018 14:35
【聚焦人幣】ＩＮＧ：上調年底人民幣兌美元預測至６﹒１
《經濟通通訊社１日專訊》荷蘭國際集團（ＩＮＧ）大中華區經濟學家Ｉｒｉｓ Ｐａｎｇ
上調年底在岸人民幣兌美元的匯率預測，由６﹒３０調整為６﹒１。
她表示，本輪人民幣升值主要受美元下跌影響，而內地經濟數據對人民幣匯率幾乎沒有影響
。近日美元急跌，或會導致中國出口企業加速結匯，特別在農曆新年前，企業需要支付員工獎金
等，令人民幣升值壓力增加。
她又相信，人民銀行不會就美元兌人民幣的具體點位進行干預，但如果人民幣升值過快，引
政熱錢流入，監管機構或會出手制止。（ｋｌ）
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