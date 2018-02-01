【聚焦人幣】ＩＮＧ：上調年底人民幣兌美元預測至６﹒１

《經濟通通訊社１日專訊》荷蘭國際集團（ＩＮＧ）大中華區經濟學家Ｉｒｉｓ Ｐａｎｇ

上調年底在岸人民幣兌美元的匯率預測，由６﹒３０調整為６﹒１。

她表示，本輪人民幣升值主要受美元下跌影響，而內地經濟數據對人民幣匯率幾乎沒有影響

。近日美元急跌，或會導致中國出口企業加速結匯，特別在農曆新年前，企業需要支付員工獎金

等，令人民幣升值壓力增加。

她又相信，人民銀行不會就美元兌人民幣的具體點位進行干預，但如果人民幣升值過快，引

政熱錢流入，監管機構或會出手制止。（ｋｌ）

