《經濟通通訊社１日專訊》Ａ股市場今日總共有２２８隻股份跌停，方正證券認為，「閃崩
」股增多，受三大因素影響。
第一，流通股中存在大批信託累積。去年展開的金融去槓桿，對券商、基金子公司等配資槓
桿已經將至１：１，而信託仍存在１：２以上的槓桿，信託機構清理配資及降低槓桿率是大勢所
趨，加上銀行對委外業務的清理，信託資金來源受限制，部分股票因而下跌接近平倉線，導致大
幅拋售，並造成股票異常表現。
第二，部分個股業績相對一般股份估值偏高。
第三，個股部分大股東股權質押比例較大。（ｋｌ）
01/02/2018 16:12
【Ａ場震盪】方正證券：閃崩股增多，受信託累積等三大因素影響
《經濟通通訊社１日專訊》Ａ股市場今日總共有２２８隻股份跌停，方正證券認為，「閃崩
」股增多，受三大因素影響。
第一，流通股中存在大批信託累積。去年展開的金融去槓桿，對券商、基金子公司等配資槓
桿已經將至１：１，而信託仍存在１：２以上的槓桿，信託機構清理配資及降低槓桿率是大勢所
趨，加上銀行對委外業務的清理，信託資金來源受限制，部分股票因而下跌接近平倉線，導致大
幅拋售，並造成股票異常表現。
第二，部分個股業績相對一般股份估值偏高。
第三，個股部分大股東股權質押比例較大。（ｋｌ）
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