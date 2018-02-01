《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２９６０，較
上個交易日４時３０分收盤價跌４０點子。全日在６﹒２８６６至６﹒３０８４之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１３點子，報６﹒２９９８。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３０４５，較上個交易日大升２９４點子，為２０１５年
８月１１日以來的２９個月最高。（ｊｙ）
01/02/2018 16:39
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌４０點子，報６﹒２９６０
《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２９６０，較
上個交易日４時３０分收盤價跌４０點子。全日在６﹒２８６６至６﹒３０８４之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１３點子，報６﹒２９９８。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３０４５，較上個交易日大升２９４點子，為２０１５年
８月１１日以來的２９個月最高。（ｊｙ）
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