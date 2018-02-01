《經濟通通訊社１日專訊》市場消息指，雅生活服務（０３３１９）國際配售部分獲超額認
購。
集團計劃全球發售３﹒３３億股，當中１０％在港股公開發售，招股價介乎１０﹒８元至
１４﹒２元，集資最多４７﹒２９億元，以每手２５０股計算，入場費為３５８５﹒７８元。２
月９日掛牌上市。（ｃｙ）
01/02/2018 10:37
【ＩＰＯ反應】雅生活（０３３１９）國際配售已獲超額認購
《經濟通通訊社１日專訊》市場消息指，雅生活服務（０３３１９）國際配售部分獲超額認
購。
集團計劃全球發售３﹒３３億股，當中１０％在港股公開發售，招股價介乎１０﹒８元至
１４﹒２元，集資最多４７﹒２９億元，以每手２５０股計算，入場費為３５８５﹒７８元。２
月９日掛牌上市。（ｃｙ）
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