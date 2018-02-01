《經濟通通訊社１日專訊》金管局發言人表示，美聯儲昨日如市場預期維持其貨幣政策不變
，但市場普遍預期３月加息的機會相當高。
美國正處於加息周期，而其他主要先進經濟體也有跡象顯示可能開展利率正常化。儘管面對
環球利率可能上升的風險，金融市場仍然瀰漫樂觀情緒。金管局提醒大家，利率上升可能較預期
快、美國推行貿易保護主義和地緣政治變壞等風險如果出現，可能令市場出現大幅波動，因此大
家必須審慎管理好風險。（ｃｙ）
01/02/2018 11:29
【按兵不動】金管局：市場或現大幅波動，呼籲必須審慎管理好風險
《經濟通通訊社１日專訊》金管局發言人表示，美聯儲昨日如市場預期維持其貨幣政策不變
，但市場普遍預期３月加息的機會相當高。
美國正處於加息周期，而其他主要先進經濟體也有跡象顯示可能開展利率正常化。儘管面對
環球利率可能上升的風險，金融市場仍然瀰漫樂觀情緒。金管局提醒大家，利率上升可能較預期
快、美國推行貿易保護主義和地緣政治變壞等風險如果出現，可能令市場出現大幅波動，因此大
家必須審慎管理好風險。（ｃｙ）
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