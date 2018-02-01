【按兵不動】匯豐銀行維持５％最優惠利率

《經濟通通訊社１日專訊》匯豐銀行宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前５％的

水平。匯豐對上一次於２００８年１１月１０日調整最優惠利率，當時減息２５點子。該行的儲

蓄利率為０﹒００１％。（ｃｙ）

