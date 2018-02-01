ＭＳＣＩ就指數成分股雙重股權結構，重新徵詢市場意見

《經濟通通訊社１日專訊》國際指數公司ＭＳＣＩ（明晟）公布開展新的諮詢，討論應該如

何處理「同股不同權」的上市公司。

ＭＳＣＩ表示，將在６月２１日前作出決定，擬未來指數中調整這類股票的權重，以反映相

關的投票權。

港交所（００３８８）和新加坡證券交易所早前表示，將允許採用雙重股權制的企業上市，

以保持交易所之競爭力。

ＭＳＣＩ早在２０１７年６月就有關問題諮詢各方意見，據報徵詢的市場意見沒有結論，因

此延後決定。（ｅｃ）

