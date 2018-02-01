《日入而息》港零售數據回暖，英拒簽一帶一路備忘，澳賭收勝預期

《今天重點》﹡金管局暫無意放寬逆周期措施，去年銀行對發展商貸款增２８％；金管局關

注私人銀行增速，有興趣企業可以隨時申請虛擬銀行

﹡金管局稱市場或現大幅波動，呼籲必須審慎管理好風險；金管局指資產價未

完全反映加息預期，港加息步伐難言；匯豐銀行維持５％最優惠利率；中銀

香港（０２３８８）維持最優惠利率不變

﹡文翠珊拒簽「一帶一路」備忘錄，中英黃金關係添陰影；京東與英國ＤＩＴ

簽協議，將在華銷售２０億英鎊商品；渣打與國開行簽百億元一帶一路項目

授信貸款備忘錄

﹡澳門１月博彩收入增３６﹒４％，遠勝預期；惠譽稱今年澳門博彩收入增長

放緩至１１％，中場業務表現正面；惠譽指澳門博彩稅不太可能提高，賭牌

續期不會對經營環境構影響

﹡本港去年全年零售業總銷貨值升２﹒２％，扭轉跌勢



《即日市況》﹡受累Ａ股下挫，港股跌２４５點收３２６４２穿十天線，成交減少



《深滬股市》﹡滬綜指收跌１％四連跌，深綜指跳水３％逾百股跌停



《美元匯價》﹡元短線整固後可再吸納；歐元最新報１﹒２４３５╱３７，日圓最新報

１０９﹒７２╱７４



《公司業績》﹡國浩（０００５３）附屬ＲＡＮＫ ＧＲＯＵＰ半年少賺１１％至２５１０

萬英鎊



《公司資訊》﹡再告康宏（０１０１９）扣押股份，冼國林索償逾億

﹡ＯＫＵＲＡ（０１６５５）公布內部重組計劃

﹡新地（０００１６）推「新地商場」手機ＡＰＰ，涉資約２０００萬元

﹡宏利進軍澳洲房地產市場，收購墨爾本甲級寫字樓

﹡泛亞國際（０６１２８）購石墨烯加工業務，代價６﹒９２億元

﹡雅生活（０３３１９）國際配售已獲超額認購

﹡太古地產（０１９７２）傾向直接買入地皮，但有機會不排除購整幢物業；

太古坊一座逾半樓面獲多間大型企業承租，包括ｆｂ

﹡海藍控股（０２２７８）遭無償收回土地，須減值１﹒７９億元人民幣重大

影響盈利

﹡慧聰網（０２２８０）夥佳沃股份發展農業區塊鏈應用平台

﹡融信中國（０３３０１）今年全年合約銷售目標１２００億元人民幣

﹡興勝創建（００８９６）就出售成功中心權益訂立最終買賣協議，涉逾１０

億

﹡郭基泓冀新商場ＡＰＰ帶動營業額及人流雙位數增長

﹡國投集團（０１３８６）主席朱曉軍擬出售控股權事宜仍在商討

﹡卡姆丹克（００７１２）附屬就區塊鏈技術與九城集團訂立戰略合作協議

﹡中國華融（０２７９９）華融交易中心今日正式營業，經營不良資產交易

﹡寶威控股（０００２４）Ｂａｌｄ Ｈｉｌｌ鋰礦項目進展順利

﹡北京燃氣藍天（０６８２８）明日起暫停股份於新交所買賣

﹡廣州農商銀行（０１５５１）獲准發行１００億人民幣二級資本債券

﹡朗詩綠色地產（００１０６）終止收購長沙市岳麓區青山村項目框架協議



《國企紅籌》﹡中國黃金（０２０９９）去年產金量增７％至２３﹒５萬盎司

﹡中鋁（０２６００）發Ａ股增持四家鋁業附屬，涉１２７億元人民幣

﹡中鐵（００３９０）去年新簽合同１﹒５６萬億元，增２６％

﹡浙江滬杭甬（００５７６）去年浙商證券淨利潤１１億元人民幣

﹡中人保（０１３３９）委任繆建民為董事長獲批覆，本周二起生效

﹡中國石油引入螞蟻金服，參與天津排放權交易所增資擴股

﹡彭純擔任交通銀行黨委書記、擬任董事長

﹡秦港（０３３６９）一建設工程項目遭入稟索償近５０００萬元人民幣

﹡徽商銀行（０３６９８）公眾持股量續降至１５﹒７％低於規定

﹡聯想（００９９２）以盈利優先考慮，料數據中心業務改善，加推ＡＩ設備

；聯想集團第三季盈轉虧，ＣＥＯ表示移動業務需要數季才出現轉機

﹡中海油（００８８３）今年淨產量目標為４﹒７億至４﹒８億桶油當量

﹡中航科工（０２３５７）出資９５００萬元人民幣與製造院多方組合資

﹡中聯通（００７６２）調整向鐵塔公司租賃定價，助降低未來鐵塔使用費用

成本

﹡昆明機床（００３００）去年首１１個月收入３﹒８５億元人民幣

﹡中銀香港（０２３８８）維持最優惠利率不變



《神州民企》﹡首控（０１２６９）６００萬美元購視頻課程業務，折讓１１％發股付

﹡萬科（０２２０２）股東鉅盛華質押４７００萬股Ａ股予招商證券；郁亮不

再兼任公司總裁、首席執行官，由祝九勝繼任；萬科郁亮稱仍是萬科董事會

主席，並不是要離開萬科；萬科並不是做房地產金融化，只是運用金融手段

；祝九勝是萬科總裁理想人選，希望外界給更多空間；祝九勝稱萬科不會因

人員變化而改變策略，不會直接做金融

﹡惠生工程（０２２３６）與江蘇大學成立大數據聯合實驗室

﹡富力地產（０２７７７）１月總合約金額６５億元人民幣，升７５％

﹡合景泰富（０１８１３）上月預售額增加１５５％至５５﹒６億元人民幣



《中國要聞》﹡財新１月製造業ＰＭＩ持平，符合預期

﹡財新智庫表示製造業開局良好，惟要關注需求端的穩定性

﹡中銀監表示銀行業金融機構去年１２月境內總資產增９％

﹡商務部表示中英將簽９０億英鎊經貿協議，建雄安科技城；去年消費對經濟

增長貢獻率達５９％

﹡國稅局表示去年稅收１２﹒６萬億，增８﹒７％

﹡上海市政府再取消和調整８７項行政審批等事項

﹡上海目標２０２０年實現旅遊業總收入５０００億元

﹡上期所表示今年重點做好豐富產品供給等工作

﹡國家電投去年營收２０００億元，超額完成利潤考核目標

﹡文翠珊拒簽「一帶一路」備忘錄，中英黃金關係添陰影

﹡京東與英國ＤＩＴ簽協議，將在華銷售２０億英鎊商品

﹡馬化騰，李東生當選全國人大代表

﹡廣州港、深圳港等下調進出口集裝箱裝卸作業費

﹡資金出逃中小板挫，深交所急指９５％中小板公司盈喜

﹡騰訊金融指不為虛擬貨幣提供支付、廣告等服務

﹡中國去年黃金產量４２６噸，２０００年以來首跌６％

﹡國資委肖亞慶稱混改不是為混而混，分類分層穩妥推進

﹡歐盟終裁對中國鑄鐵產品徵收反傾銷稅

﹡中鋼集團債轉股落地一年業績向好，今年力爭利潤翻番

﹡樂視網復牌連續跌停，賈躍亭持股或已爆倉；樂視員工持股市值蒸發逾半，

浦發２﹒５５億借款堪憂

﹡人行逆回購六連停，今日淨回籠８００億元

﹡上海銀監限制併購貸款投向房地產開發領域

﹡報道指海航正與新地談判尋求逾１５億美元貸款

﹡方正證券表示閃崩股增多，受信託累積等三大因素影響

﹡上海Ｐ２Ｐ整改驗收方案披露，滬銀監、金融辦牽頭

﹡上海紀委表示梅林正廣和原總經理徐榮軍涉違法受查

﹡人行表示１月淨增加抵押補充貸款共７２０億元人民幣；１月ＭＬＦ操作

３９８０億元，按月減１６％；１月ＳＬＦ操作大減８１％至２５４﹒５億

元

﹡河北省澄清「延長鋼鐵限產至５月」報道不實

﹡易居表示今年全國商品住宅成交均價料增３％左右



《寶島快訊》﹡台股兩連升收升０﹒５％，報１１１６０﹒２５點



《其他消息》﹡大律師公會執委沈士文稱常委議決是無基礎的法律來源；由選舉主任批判參

選人，無法律客觀標準基礎

﹡終院裁定警員毋須獲立法會主席邀請，可在會議廳當值

﹡葉錫安獲委任為前官員離職後工作諮詢委員會成員

﹡新東選區參選人陳國強被裁定提名無效

﹡區諾軒正式宣布參選：民主派現需要一個團結各方的人

﹡終院下周二頒布雙學三子就公民廣場案刑期上訴之判詞

﹡香港與內地簽備忘，開放海空及陸空多式聯運代號共享

﹡申訴專員公署批控煙辦夜間執勤不足，及督察流失率長期偏高；申訴專員公

署促環保署更主動巡查私人土地傾倒建築廢物

﹡金管局表示市場或現大幅波動，呼籲必須審慎管理好風險；暫無意放寬逆周

期措施，去年銀行對發展商貸款增２８％；關注私人銀行增速，有興趣企業

可以隨時申請虛擬銀行；資產價未完全反映加息預期，港加息步伐難言

﹡匯豐銀行維持５％最優惠利率

﹡深股通額度全日用１２﹒１億元；滬股通連續四日賣盤超買盤，今流出

７﹒８４億

﹡ＣＳＬ與Ｊｕｍｂｏ Ｔａｘｉ合作為香港的士設聯網汽車解決方案

﹡澳門１月博彩收入增３６﹒４％，遠勝預期

﹡ＭＳＣＩ就指數成分股雙重股權結構，重新徵詢市場意見

﹡本港去年全年零售業總銷貨值升２﹒２％，扭轉跌勢

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