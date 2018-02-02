《日出而作》紐約油漲近２％，ｉＰｈｏｎｅ季銷差，道指反覆升

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６１８６．７１ 升 ３７．３２點╱０．１４％

標普５００ ２８２１．９８ 跌 １．８３點╱０．０６％

納斯達克 ７３８５．８６ 跌 ２５．６２點╱０．３５％

倫敦富時１００ ７４９０．３９ 跌 ４３．１６點╱０．５７％

法蘭克福ＤＡＸ １３００３．９０ 跌 １８５．５８點╱１．４１％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４５４．５５ 跌 ２７．３８點╱０．５０％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．３９，歐元兌美元１．２５１１



《最新資訊》﹡林鄭訪京，指河套區創科園規劃通過

﹡鐵江現貨：俄羅斯Ｋ＆Ｓ上月產逾１８萬噸鐵精礦，６８％設定產能

﹡昂山素姬仰光大宅遭擲汽油彈

﹡美國國務卿：拉美國家不應過度依賴與中國的經貿聯繫

﹡美股個別發展，十年期美債收益率升至近４年新高

﹡美元再度偏軟，經濟樂觀預期刺激歐元造好

﹡亞馬遜第四季盈利增長逾倍，遠勝市場預期

﹡蘋果首季多賺１２％勝預期，惟次季收入預測遜色

﹡ＰａｙＰａｌ股價跌８％，ｅＢａｙ棄合作關係

﹡Ａｌｐｈａｂｅｔ季績遜預期，股價盤後跌逾４％

﹡５泛民收黎智英捐款，律政司：無證據提控

﹡匯創（０８２０２）料中期扭虧，換股債公允值變動收益

﹡永泰地產（００３６９）售灣仔物業料賺近１１億元，今日復牌

﹡復星國際（００６５６）續全球物色旅遊資產



《國企紅籌》﹡中興（００７６３）宣布業績快報，去年虧轉盈賺近４６億

﹡廣汽（０２２３８）夥機器人研發商發展自動駕駛領域

﹡交行（０３３２８）全資附屬向交銀航空航運增資７０億人幣

﹡中核國際（０２３０２）母企中核集團獲批無償吸收中核建設

﹡中海油（００８８３）獲大摩維持增持，麥格理唱好建工中農

﹡北水驟降，買匯控（００００５）工行（０１３９８）廣汽（０２２３８）

沽豐盛（００６０７）控股新華保險（０１３３６）中興（００７６３）



《神州民企》﹡匯銀控股（０１１７８）料中期虧損大幅減少



《中國要聞》﹡北京財政今年投入京津冀協同發展１３５億元

﹡上海國盛周道洪：資本市場將成國資國企改革主戰場

﹡投服中心籲投資者謹防上市公司區塊鏈概念炒作

﹡人幣匯率大漲，超聲電子自曝匯兌損失約４５００萬元

﹡阿里巴巴收購螞蟻金服３３％股權，掃清後者上市障礙；第３季業績勝預期

，入股螞蟻金服３３％拒認鋪路上市

