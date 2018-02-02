《外資精點》瑞信：傳內地研允海南開拓博彩業不可信，首選銀娛

《經濟通通訊社２日專訊》市場消息指，中國正在起草一個允許在海南島賭博的建議，考慮

允許在海南進行網上博彩，彩票或體育投注。據悉，這建議是一個更廣泛的計劃的一部分，其中

包括放寬簽證規定，並建造一個新機場吸引更多的外國遊客到海南。

瑞信發表研究報告指，根據河南市政府網站的文章，六名人士（主要是地產代理）最近被當

地警方告誡，指他們製造和傳播炒作政策的問題。該行指，現時傳出海南可能開拓博彩業，同主

要由網上及社交媒體傳播，而且沒有根據。

瑞信指，在內地或海南開拓博彩業的機會很低，因為賭場主要位於澳門，即是「特別行政區

」，政府仍能透過簽證控制及監管資金流向及博彩活動。如果博彩業設於內地，監管將會非常困

難。事實上，在２０１４年，當局已將海南島上的無現金「賭場」關閉，該「賭場」是容許玩家

使用現金券賭博。

瑞信指出，１月份澳門博彩業營運商的中場及貴賓廳增長強勁，主要由人數及支出帶動，而

營運商對今年前景普遍樂觀。該行指，隨著大型基建項目落成，包括港珠澳大橋及大灣區發展，

中場玩家比率將會提升。

瑞信重申對澳門博彩業前景樂觀，而今年的博彩收入預測高於市場預期２２％，行業首選股

份為銀河娛樂（０００２７）。（ｊｎ）



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