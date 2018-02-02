【嚟緊炒Ｄ乜－騰訊】「中國版亞馬遜」百足咁多爪，炒業績逢低吸

《經濟通通訊社記者馮松興２日報道》剛過去的１月份，港股開局亮麗，一眾內銀股及舊經

濟股如石油股、消費股均被炒上，成為推動港股連番破頂的主要動力。即使市場焦點有所轉移，

「股王」騰訊（００７００）股價仍然節節攀升，上月更加高見４７６﹒６０元破頂，市值突破

４５０００億元。世界性科網巨頭亞馬遜，市值達近７０００億美元，即超過５００００億港元

，與之相較，同樣擁有多項業務的騰訊，能否成為「中國版亞馬遜」呢？



＊手遊業務佔收入６５％，多款遊戲陸續推出＊



與亞馬遜靠網絡書籍銷售起家不同，騰訊起家是靠通訊軟件ＱＱ，而近年則憑著微信及手遊

急速加強盈利能力。去年１１月騰訊公布首三季盈利５０７億元（人民幣．下同）升６６％，而

第三季賺１８０億元升６９％勝預期，第三季智能手機遊戲收入按年增８４％至１８２億元，第

三季網絡廣告收入增４８％。其後券商紛紛調高公司目標價，當時花旗更給出全城最牛價，指最

牛情況下騰訊可見６０６港元。下月２１日騰訊將公布全年業績，展望手遊業務有望繼續為公司

帶來可觀盈利增長。因為騰訊除了固有的《王者榮耀》外，多款新遊戲如手遊《荒島特訓》、

《光榮使命》、《絕地求生：全軍出擊》、《絕地求生：刺激戰場》亦陸續推出。而根據去年第

三季業績報告所示，手遊業務佔騰訊收入６５％，仍然是最重要收入來源。

交銀國際１月下旬發表報告指，看好騰訊支付、廣告、視頻付費及雲業務增長空間，預計公

司第四季度於遊戲、廣告、支付將推動收入按年增５６％。該行又預計，騰訊第四季度，手遊收

入按年增８７％。



＊進軍零售業，入股永輝超市，與家樂福合作＊



除了手遊業務，投資者均知道，騰訊這間科網巨頭，業務已從手遊及微信、擴展到音樂、文

學、電影、電視劇、雲端、線上支付等，可謂「八足咁多爪」，似足亞馬遜。亞馬遜除了涉足

ＡＩ以及出版業務外，其網上零售商品線亦已涵蓋了音像製品、軟件、消費電子產品、家庭用品

、家用電器，甚至連新鮮食品、玩具都有。亞馬遜亦收購過連鎖超市Ｗｈｏｌｅ Ｆｏｏｄｓ，

近日亦發展Ａｍａｚｏｎ Ｇｏ無人商店，逐步利用線上銷售技術，反攻搶佔線下零售市場。無

獨有偶，早前市場亦傳來騰訊進一步擴展版圖至線下零售的舉動。

市值達千億人民幣的永輝超市（滬：６０１９３３）早前稱，擬同意旗下永輝雲創科技新增

註冊資本共計２﹒５億元，騰訊旗下林芝騰訊科技擬認購１﹒８７５億元。增資完成後，林芝騰

訊科技將持有雲創科技１５％股權，為第二大股東。其實早在上月，林芝騰訊科技已增持永輝超

市，完成後騰訊持有永輝超市股份總數的５％。

不單只永輝超市，騰訊亦進一步擴展超市網絡。法國公司家樂福早前表示，騰訊連同永輝超

市與家樂福簽署了初步投資協議，兩間公司或將入股家樂福中國。潛在的投資將利用家樂福的全

球零售知識、騰訊的技術優勢及永輝的業務知識，尤其是對生鮮產品的深入了解。家樂福亦計劃

在２０２２年前投資線上商業業務，涉資２８億歐元，折合約２６７﹒８億港元。

就此，花旗集團於１月下旬發表研究報告指，騰訊及永輝超市擬入股家樂福中國，為騰訊向

「智慧零售」再進一步。該行相信家樂福中國有助騰訊接觸到更多線下交易，以及取得消費行為

數據，繼而加強其人工智能技術及大數據分析能力。



＊騰融蘇京入股萬達商業，搶佔Ｏ２Ｏ新零售＊



對於殺入零售市場，騰訊並未就此停下腳步。早前在騰訊牽頭之下，連同融創

（０１９１８）、蘇寧及京東，與萬達商業在北京簽訂戰略投資協議，四間企業擬共投資３４０

億元，收購萬達共１４％股份。騰訊、融創、蘇寧及京東將分別出資１００億、９５億、９５億

及５０億元，持股分別是４﹒１２％、３﹒９１％、３﹒９１％及２﹒０６％。

野村證券就此發表研究報告表示，騰訊等企業與大連萬達商業簽訂戰略投資協議，將有助整

合線上及線下資源並創新協同效應，並有更多合作機會。亦有分析認為，騰訊此舉是直指「阿里

系」，意在借萬達這一全球規模最大的實體商業巨頭，搶佔Ｏ２Ｏ新零售籌碼。



＊入股《未來戰士》製作公司，插足娛樂事業＊



騰訊殺入零售業務，意味於生活各方面的影響力進一步提高。除了解決人們生活所需的超市

業務，於生活娛樂享受方面，騰訊影響力亦逐漸加深。

據《華爾街日報》早前引述消息報道，騰訊入股《未來戰士》（Ｔｅｒｍｉｎａｔｏｒ）的

製作公司Ｓｋｙｄａｎｃｅ不多於１０％股權，後者現時的估值達近１５億美元。雙方將會合作

投資電影、電視和視頻遊戲項目等。通過合作，騰訊可以透過投資Ｓｋｙｄａｎｃｅ的電影，參

與這些電影在中國市場的營銷、發行和推廣。另外，是次戰略合作還涉及在電視、互動和虛擬現

實領域的合作。

此外，騰訊音樂娛樂集團近日與索尼音樂娛樂宣布合組全新電音廠牌Ｌｉｑｕｉｄ

Ｓｔａｔｅ，為亞洲以致國際電音藝人的基地，該品牌將發掘、展示並培育本地藝人，推動原創

作品，及支持有意開拓並擴展亞洲市場的國際藝人。該品牌將借助索尼音樂唱片公司的知識及騰

訊音樂娛樂的行銷及數碼服務，例如ＱＱ音樂、酷狗音樂及酷我音樂，推出原創內容；而騰訊旗

下的媒體渠道，如微信、ＱＱ、騰訊視頻及ＱＱ空間，將會為該品牌及其藝人提供支援。

騰訊旗下的閱文（００７７２）匯集眾多作者，截至２０１７年６月３０日，閱文有

６４０萬位作家及９６０萬部文學作品，該平台為騰訊帶來廣闊的劇本來源，而有了這些劇本，

騰訊可以再發展電視劇、電影、音樂，打造一條龍產業鏈，成為科技界「大娛樂家」。



＊有望成為國指新貴，４５０元以下分注吸納＊



股價走勢上，騰訊去年１１月２１日見高位４３９﹒６元（港元．下同），恆指翌日日見去

年高位３０１９９點，其後兩者便相繼回落，恆指去年１２月７日低見２８１３４點，騰訊早一

日跌至３６５﹒２元，然則，騰訊期間回落了１６﹒９％，大市則回落了６﹒８％，可見在調整

市之中，騰訊仍有機會跑輸大市。

不過，券商持續唱好騰訊，當中中金更加認為，騰訊與中移動（００９４１）等，有望成為

國指「新貴」，下周二（６日）恆指公司季檢日將會公布。野村維持騰訊「買入」評級，目標價

５３６元，瑞信則維持「跑贏大市」評級，目標價５４０元。不過，現時大市升勢冷卻，加上農

曆新年因素影響，預計大市要冷靜大半個月才見回暖。基於預期炒業績因素，騰訊即使於此調整

浪回落，計及騰訊牛證被回收時擴大正股跌幅的因素，最壞情況４００元該屬一個最強大的支持

位置，而４５０元以下投資者便已可以分注吸納。



騰訊截至２０１７年９月３０日止首三季及第三季業績：（單位：億元人民幣）

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項目 第三季 變化（％） 首三季 變化（％）

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收入 ６５２﹒１０ ＋６１ １７１３﹒６８ ＋５９

毛利 ３１６﹒８１ ＋４５ ８５４﹒３０ ＋４０

經營盈利 ２２７﹒４６ ＋５７ ６４５﹒７８ ＋５３

純利 １８０﹒０６ ＋６９ ５０７﹒１３ ＋６６

每股盈利（元人民幣） １﹒９１２ ＋６９ ５﹒３９１ ＋６５

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表列大行最新評級及目標價：

大行 評級 目標價（港元）

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瑞信 跑贏大市 ５４０

麥格理 跑贏大市 ４５０

野村 買入 ５３６

交銀國際 買入 ５３５

傑富瑞 買入 ５２５

瑞銀 買入 ５２５

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