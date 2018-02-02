港股曾挫３２０點，午收３２６４０點僅跌１點，成交約８３６億

《經濟通通訊社２日專訊》美國部分重磅科技股業績未能符合市場預期，美股個別發展，納

指及標指分別跌２５點及１點，報７３８５及２８２１。道指則升３７點，報２６１８６。

港股夜期收報３２５４３點軟１０７點。港股先低開７３點報３２５６９點，其後隨內房股

、地產股齊齊走低，拖累大市跌３２０點報３２３２１點，惟瑞聲（０２０１８）受惠蘋果首季

業績勝預期，升幅冠藍籌，以及三桶油造好，一度大市倒升１３６點報３２７７８點。惟最終半

日仍跌１點，報３２６４０。半日總成交８３５﹒７５億元。

滬指報３４３２點，跌１４點或０﹒４１％；國指半日升６４點或０﹒４８％，報

１３４９８點。



＊瑞聲暫冠藍籌，舜宇緊隨亦漲約４％＊



蘋果首季業績勝預期，刺激手機設備股走高，瑞聲半日急升６﹒８４％，報１４０﹒５元，

暫為表現最佳藍籌股；舜宇（０２３８２）緊隨其後，漲４﹒０７％，報１１２﹒４元。

內房股昨強勢跑出，中海外（００６８８）日前獲瑞信續予「跑贏大市」評級，及目標價

３１﹒１元不變，該股昨日（１日）漲約４％後，今日回軟０﹒４８％，報３１﹒３５元；潤地

（０１１０９）亦跌０﹒６２％，報３２﹒１５元；萬科（０２２０２）稍軟０﹒５２％，報

３８﹒３元。

內銀股獲麥格理唱好，惟中行（０３９８８）仍隨市跌０﹒４３％，報４﹒６６元；建行

（００９３９）跌０﹒３４％，報８﹒９元；農行（０１２８８）微升０﹒２１％，報４﹒７７

元；工行（０１３９８）稍升０﹒１４％，報７﹒４元。

昨日有傳騰訊（００７００）旗下騰訊信用突然下線，更被監管機構緊急叫停，今日曾挫最

多２％至４５１元，幸而其後僅微跌０﹒６１％，報４５７﹒２元。



＊「三桶油」走高，九置獲野村唱好惟跌約１％＊



國際油價周四上升，另外，中海油（００８８３）昨日收市後公布，今年公司的淨產量目標

為４﹒７億至４﹒８億桶油當量，並獲大摩續予增持，股價造好，半日上揚３﹒１５％，報

１２﹒４６元；中石化（００３８６）漲１﹒９４％，報６﹒８４元；中石油（００８５７）揚

２﹒６２％，報６﹒２６元。

野村指睇好長實（０１１１３）、信置（０００８３）、九置（０１９９７）、太古地產（

０１９７２）及希慎（０００１４），惟九置半日仍跟市跌１﹒１％，報５３﹒９元；長實集團

回吐０﹒３３％，報７４﹒７元。

昨日收市後傳出，時代地產（０１２３３）折讓５﹒８％至９﹒７％配售，籌最多１﹒１１

億美元。而該股今早開市前錄逾８億元大手，拖累股價急跌５﹒９６％，報９﹒６３元。

（ｇｖ）

