《盤後部署》新年前市場資金趨緊，港股十天線爭持冀守３２３００

《經濟通通訊社２日專訊》美國部分重磅科技股業績未能符合市場預期，美股個別發展，納

指及標指分別跌２５點及１點，報７３８５及２８２１。道指則升３７點，報２６１８６。港股

低開７３點報３２５６９，受累Ａ股一度急跌，內房股、地產股齊齊走低，恆指最多跌３２０點

報３２３２１點。之後，Ａ股回穩，「三桶油」等資源股造好，瑞聲（０２０１８）受惠蘋果首

季業績勝預期，港股一度倒升１３６點報３２７７８點。最終港股收報３２６０１，跌４０點或

０﹒１２％。全日總成交１４７９﹒３２億元，較昨日減少約４％。

滬指全日大幅波動，在３３８８至３４６３之間波動，收報３４６２，升１５點或

０﹒４４％。國指收報１３５３８點，漲０﹒７８％或１０４點。



＊美債息升，美資金流向新興市場＊



美債市憂慮美國通脹升溫，隔晚１０年期美債孳息率觸及２﹒７８厘高位，創下３年高位。

債息上揚，企業借貸成本勢將上升，企業盈利因此受壓，不利美國企業盈利表現，從而波及美股

表現。然而，美匯指數失守９０關口後，近日仍然走弱，昨日收報８８﹒４８，創約三年低位，

美元走弱，資金勢將流入亞洲市場及新興市場，港股料可受惠。

美國聯儲局維持利率不變，局方表示就業市場、家庭支出增長，通脹將在今年內攀升，而聯

儲主席耶倫將於明日（３日）離任，３月加息機會極高。外圍加息，匯控（００００５）等國際

銀行股勢將受惠，息差收益有望擴大。



＊拆息大幅波動，資金或偏向緊張＊



本港隔夜港元銀行同業拆息近日大幅波動，由周三（１月３１日）約１﹒２厘，急回至今日

約０﹒３厘。由於臨近農曆新年，銀行資金亦料偏向緊張，有望捱高短息，而資金流轉速度將影

響股市表現，投資者宜密切留意。

港股目前走勢較波動，重磅股騰訊（００７００）尾市跌勢頗急，並失守廿天線（約

４５３﹒１６元），且看下周初可否守穩４５０元關，否則若要進步下試低位，亦會累及港股表

現。港股短線料在十天線附近（約３２７８０點）上落，不跌穿３２３００問題仍不大。

（ｇｖ）

