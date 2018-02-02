【儲局新掌舵】鮑威爾明日接任聯儲局主席，特朗普欠耶倫一句道謝

《經濟通通訊社記者吳芷晴２日報道》首位聯儲局女主席、一個被視為接近完美的耶倫，將

於明日（３日）黯然下台，在她的領導下美國經濟並非完全沒有瑕疵，工資增長及通脹依然低迷

，但總括來說她任內成功引導經濟復甦、股市愈升愈有、失業率更是現代歷史上最低。根據調查

，大多數經濟學家對她推祟，六成經濟學家認為耶倫的工作配得起Ａ級，三成人亦給予她Ｂ級。



＊耶倫任內功勞遠大於過＊



美國總統特朗普本可以提名耶倫連任，但他卻將主席一職交由一個資歷較差的人。聯儲局本

來就是一個非政治性的機構，但耶倫上任時除面對經濟逆風外，亦面臨著政治上的諸多批評。在

耶倫上任前共和黨已連番炮轟她延續前任伯南克的非常規貨幣政策，警告將扼殺經濟增長及創造

就業的機會，並很有可能會帶來一場惡性通貨膨脹的災難，而特朗普在競選時亦重點批評耶倫故

意壓低利率來協助奧巴馬不理後果地刺激經濟。

這些恐怖的預測從來沒有出現，耶倫任職期間，通脹每年上漲１﹒９％，整體經濟增長近９

％，而失業率從６﹒６％穩步下降到４﹒１％，而候任主席鮑威爾已表明會繼承耶倫的政策方向

，不禁令人好奇耶倫不獲續任的原因。



＊政治因素「棄耶取鮑」＊



鮑威爾是律師出身，其後加入投行亦曾於政界打滾，他將是首位沒有經濟學博士學位的聯儲

局主席，與耶倫的極高學術背景形成鮮明對比。鮑威爾基本上從未反對過耶倫的主張，同時亦已

表明上任後將延續聯儲局目前逐步加息的政策，以失業率及通脹為政策目標。

鮑威爾與耶倫最為不同的是監管立場，他主張放寬對金融業的監管，盡量避免讓銀行背負過

重的監管要求，特別是對地區及社區銀行的監管。這一點與特朗普的看法不謀而合，更重要的是

鮑威爾是共和黨員，早在獲得提名前，已有小道消息指獲美國財長極力推薦，故說穿了鮑威爾只

是一個較易掌控的「耶倫２﹒０」，令白宮易於影響美國貨幣政策，故特朗普「棄耶倫、取鮑威

爾」並不無道理。



＊鮑威爾將延續耶倫政策＊



２０１２年１２月，當時剛出任聯儲局理事的鮑威爾向同僚表示，憂慮持續寬鬆貨幣政策的

風險可能超過政策帶來的好處，但當時聯儲局歷年來最有經驗的政策制定者之一、副主席耶倫卻

力排眾議，認為「若緩慢地將經濟推向充分就業，不僅會對美國家庭及整個經濟造成巨大的代價

，而且還會對勞動力市場造成永久的損害。換句話說，如果不現在冒險讓更多的美國人就業，美

國可能會失去從大蕭條中完全恢復過來的機會。」

耶倫可能是歷史上最好的聯儲局主席之一，亦是聯儲局現代史上第一位在第一個任期後不獲

提名的主席。共和黨人花了整整一年的時間試圖為美國經濟強勁復甦盡往自己臉上貼金，但若沒

有聯儲局的行動，經濟增長、失業率低企、甚至乎股市創新高等都不可能實現。但在共和黨控制

的在參議院上，沒有一位承認耶倫的成就，諷刺的是他們絕大多數人都贊成耶倫忠實支持者鮑威

爾出任主席。４年來美國經濟表現如何，事實勝於雄辯。在明日離開的鐘聲敲響時，耶倫值得擁

有大家的掌聲。



表列鮑威爾及耶倫個人背景資料：



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姓名 Ｊｅｒｏｍｅ Ｐｏｗｅｌｌ Ｊａｎｅｔ Ｙｅｌｌｅｎ

鮑威爾 耶倫

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出生 １９５３年２月４日（６４歲） １９４６年８月１３日（７１歲）

華盛頓 紐約市

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學歷 普林斯頓大學政治系學士 耶魯大學經濟學碩士及經濟學博士

喬治城大學法律學士 布朗大學經濟學學士

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身份 ２０１２－ 現任聯儲局理事 ２０１４－２０１８ 聯儲局主席

１９９７－２００５ 私募基金凱雷合夥人 ２０１０－２０１４ 聯儲局副主席

１９９２－１９９３ 老布殊時代擔任 ２００４－２０１０ 三藩市聯儲行長

財政部官員 １９９７－１９９９ 第十八任美國總統

經濟顧問委員會主席

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