【代幣風暴】日本監管機構對Ｃｏｉｎｃｈｅｃｋ進行現場檢查

《經濟通通訊社２日專訊》日本財務大臣麻生太郎表示，為保障用戶，日本金融監管機構今

日對加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｃｈｅｃｋ進行現場檢查。目前日本當局正設法調查駭客是如何從

交易所盜走５﹒３億美元虛擬貨幣。

日本金融廳較早時已向Ｃｏｉｎｃｈｅｃｋ發出業務整頓令，要求Ｃｏｉｎｃｈｅｃｋ在

２月１３日前提交今次失竊案以及防範此類事件重演的報告。（ｍｎ）

