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02/02/2018 09:30

《中資異動》中興通訊（７６３）業績快報去年虧轉盈，現升３％

　　《經濟通通訊社２日專訊》中興通訊（００７６３）現升２﹒８２％，報２７﹒３元；成交
約４２萬股，涉資１１３４萬元。
　　中興通訊宣布業績快訊，２０１７年度純利４５﹒５億元（人民幣．下同），相對去年同期
蝕２３﹒６億元，每股收益１﹒０９元。營業收入１０８８﹒２億元，按年增７﹒５％，營業利
潤６６﹒８億元，按年增４﹒７倍。
　　期內，公司業績改善是由於受益於全球運營商在電信網絡的持續投入、公司已將支付美國
８﹒９２億元的罰款計入２０１６年財務報表，而公司經營活動產生的現金流量淨額約增長
２８﹒９％，達６７﹒７９億元。
　　公司將於３月１５日公布２０１７年度報告詳情。
　　麥格理維持「跑贏大市」評級，目標價４６元。中銀國際維持「持有」評級，目標價３１元

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國電信（００７２８）　　　３﹒８３元　　　下跌０﹒２６％
　　中興通訊（００７６３）　　２７﹒３０元　　　上升２﹒８２％
　　中國聯通（００７６２）　　１１﹒７２元　　　上升０﹒１７％
　　中國移動（００９４１）　　８２﹒００元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｆ）

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