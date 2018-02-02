《中資異動》中興通訊（７６３）業績快報去年虧轉盈，現升３％

《經濟通通訊社２日專訊》中興通訊（００７６３）現升２﹒８２％，報２７﹒３元；成交

約４２萬股，涉資１１３４萬元。

中興通訊宣布業績快訊，２０１７年度純利４５﹒５億元（人民幣．下同），相對去年同期

蝕２３﹒６億元，每股收益１﹒０９元。營業收入１０８８﹒２億元，按年增７﹒５％，營業利

潤６６﹒８億元，按年增４﹒７倍。

期內，公司業績改善是由於受益於全球運營商在電信網絡的持續投入、公司已將支付美國

８﹒９２億元的罰款計入２０１６年財務報表，而公司經營活動產生的現金流量淨額約增長

２８﹒９％，達６７﹒７９億元。

公司將於３月１５日公布２０１７年度報告詳情。

麥格理維持「跑贏大市」評級，目標價４６元。中銀國際維持「持有」評級，目標價３１元

。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國電信（００７２８） ３﹒８３元 下跌０﹒２６％

中興通訊（００７６３） ２７﹒３０元 上升２﹒８２％

中國聯通（００７６２） １１﹒７２元 上升０﹒１７％

中國移動（００９４１） ８２﹒００元 無升跌

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（ｆｆ）

