《異動股》瑞聲回勇飆８％收復廿天線，券商維持２００元目標

《經濟通通訊社２日專訊》蘋果首季業績勝預期，帶動近日頹勢的蘋果股回勇，瑞聲

（０２０１８）升幅擴至８％，最新報１４１﹒９元，收復廿天線（１３８﹒４５元），成交約

７６３萬股，涉資１０﹒５５億元，暫為最佳表現藍籌。

ＲＨＢ馬來西亞興業銀行維持２００元目標，買入評級不變。

現時，恆生指數報３２７５９，上升１１７點或上升０﹒３６％，主板成交７３０﹒４６億

元。上證綜合指數報３４４０﹒００，下跌６﹒９８點或下跌０﹒２０％，成交１２５０﹒８７

億元人民幣。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １９﹒２０元 上升４﹒３５％

華顯光電 （００３３４） ０﹒８８元 上升３﹒５３％

通達集團 （００６９８） １﹒８４元 無升跌

信利國際 （００７３２） ２﹒６８元 上升１﹒１３％

高偉電子 （０１４１５） ２﹒４４元 上升４﹒２７％



丘鈦科技 （０１４７８） １０﹒７６元 上升１﹒３２％

瑞聲科技 （０２０１８） １４１﹒９０元 上升７﹒９１％

富智康 （０２０３８） ２﹒２９元 下跌１﹒２９％

舜宇光學 （０２３８２） １１３﹒５０元 上升５﹒０９％

鴻騰精密 （０６０８８） ４﹒９９元 上升０﹒２０％

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