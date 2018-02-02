《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬表示，日前證
監會依據相關暫行辦法，確定大商所的鐵礦石期貨為境內特定品種，大商所將引入境外交易者參
與境內鐵礦石期貨交易，相關準備工作正在有序推進。
02/02/2018 16:49
【駐京專電】中證監：有序推進境外交易者參與境內鐵礦石期貨交易
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬表示，日前證
監會依據相關暫行辦法，確定大商所的鐵礦石期貨為境內特定品種，大商所將引入境外交易者參
與境內鐵礦石期貨交易，相關準備工作正在有序推進。
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