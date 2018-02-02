【駐滬專電】上港副總裁：滬自貿港載體在洋山，將開發小洋山北側

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２日上海專電》上海國際港務集團副總裁方懷瑾透露，上海

自由貿易港政策主要載體在洋山，上港集團已和浙江方面達成更加深入合作意向，下一步要開發

小洋山北側。預計上港集團將提前完成公司的「十三五」目標，母港集裝箱吞吐量提前達到

４２００萬箱。

