《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２日上海專電》上海國際港務集團副總裁方懷瑾透露，上海
自由貿易港政策主要載體在洋山，上港集團已和浙江方面達成更加深入合作意向，下一步要開發
小洋山北側。預計上港集團將提前完成公司的「十三五」目標，母港集裝箱吞吐量提前達到
４２００萬箱。
02/02/2018 10:33
【駐滬專電】上港副總裁：滬自貿港載體在洋山，將開發小洋山北側
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２日上海專電》上海國際港務集團副總裁方懷瑾透露，上海
自由貿易港政策主要載體在洋山，上港集團已和浙江方面達成更加深入合作意向，下一步要開發
小洋山北側。預計上港集團將提前完成公司的「十三五」目標，母港集裝箱吞吐量提前達到
４２００萬箱。
|生財有道02/02/2018
【儲局新掌舵】鮑威爾周六接任聯儲局主席 特朗普欠耶倫一句道謝
|生財有道02/02/2018
【A場震盪】報道指信託資金去槓桿有緩衝期 閃崩股更多源自恐慌
|國際動態02/02/2018
eBay換支付系統 PayPal急跌
|生財有道01/02/2018
【按兵不動】料今年通脹攀升 儲局3月加息機會濃
|國際動態01/02/2018
特朗普指中俄為對手 挑戰美利益
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】農曆年前聚焦蒙牛 2月下旬匯控港交所炒業績
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰