【駐滬專電】錢寶網實際控制人張小雷等１２人涉非法吸存款罪逮捕

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２日上海專電》南京市公安局公布，錢寶網實際控制人張小

雷等人已被依法執行逮捕。

南京市公安局表示，２月１日經檢察機關批准，南京市公安局江北新區分局依法對張小雷等

１２名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪執行逮捕。經公安機關偵查，２０１２年以來，張

小雷等人依托錢寶網網絡平台，以完成廣告任務可獲取年化收益率達４０％至６０％的高息為誘

餌，向社會公眾吸收巨額資金，涉嫌犯罪。

