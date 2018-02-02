《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２日上海專電》中國銀行（０３９８８）
（滬：６０１９８８）在上海舉辦「中國銀行住房租賃金融服務推介會暨合作簽約儀式」，全面
進軍住房租賃金融市場。推介會現場，中國銀行與萬科、中海地產、華潤置地、招商地產、保利
地產、碧桂園、龍湖地產、綠城簽署住房租賃市場金融服務戰略合作協議，計劃提供融資規模超
過２０００億元人民幣。
02/02/2018 11:02
【駐滬專電】中行夥八房企進軍住房租賃金融，提供融資規模２千億
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２日上海專電》中國銀行（０３９８８）
（滬：６０１９８８）在上海舉辦「中國銀行住房租賃金融服務推介會暨合作簽約儀式」，全面
進軍住房租賃金融市場。推介會現場，中國銀行與萬科、中海地產、華潤置地、招商地產、保利
地產、碧桂園、龍湖地產、綠城簽署住房租賃市場金融服務戰略合作協議，計劃提供融資規模超
過２０００億元人民幣。
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