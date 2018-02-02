【駐滬專電】上海明確今年發展住宅租賃，聚焦控房價、穩市場

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２日上海專電》上海市房屋管理系統召開會議，明確今年將

加大租賃房建設力度，加強房地產市場調控不動搖、不放鬆，「留改拆」並舉實施城市有機更新

，深入推進住宅小區綜合治理。

會議表示，２０１８年工作包括堅持企業主體運作，堅持市場化運作，加快培育和發展上海

市住房租賃市場；聚焦「控房價、穩市場」目標任務，保持房地產市場平穩健康發展；深化完善

「四位一體」住房保障體系。

