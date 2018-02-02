【駐滬專電】上海市中心一車輛衝上人行道，目前１８人送醫救治

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２日上海專電》上海市新聞辦通報，今日上午９時許，上海

黃浦區南京西路新昌路口（人民公園７號門），一輛行駛中的深色麵包車突然失控撞破隔離護欄

，徑直衝上了南京西路近新昌路段的人行道，車身起火，已被撲滅。目前有１８人送醫救治，其

中３人重傷，事故原因正在調查中。

據報道，肇事車輛內裝著多個煤氣鋼瓶，事發時車上共有６名乘客，過程中將幾名行人撞到

在地。

