《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２日上海專電》上海市新聞辦通報，今日上午９時許，上海
黃浦區南京西路新昌路口（人民公園７號門），一輛行駛中的深色麵包車突然失控撞破隔離護欄
，徑直衝上了南京西路近新昌路段的人行道，車身起火，已被撲滅。目前有１８人送醫救治，其
中３人重傷，事故原因正在調查中。
據報道，肇事車輛內裝著多個煤氣鋼瓶，事發時車上共有６名乘客，過程中將幾名行人撞到
在地。
02/02/2018 11:24
【駐滬專電】上海市中心一車輛衝上人行道，目前１８人送醫救治
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２日上海專電》上海市新聞辦通報，今日上午９時許，上海
黃浦區南京西路新昌路口（人民公園７號門），一輛行駛中的深色麵包車突然失控撞破隔離護欄
，徑直衝上了南京西路近新昌路段的人行道，車身起火，已被撲滅。目前有１８人送醫救治，其
中３人重傷，事故原因正在調查中。
據報道，肇事車輛內裝著多個煤氣鋼瓶，事發時車上共有６名乘客，過程中將幾名行人撞到
在地。
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