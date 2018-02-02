《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２日上海專電》上海市公安局黃浦分局通報，今日上午８時
５７分，一江西牌照麵包車沿南京西路由西向東行駛至新昌路口時車輛起火，失控撞上人行道，
事故造成駕駛員及１７名行人不同程度受傷。
據初步調查，駕駛員陳某，男，４０歲，江西人，上海某金屬製品有限公司員工，涉嫌非法
運輸危險物質，且駕駛時在車內吸煙引燃車輛，現正在救治中。
目前其他受傷行人均已送醫治療，暫無生命危險，事故原因正在進一步調查中。
02/02/2018 13:07
【駐滬專電】警方：失控撞人行道司機涉非法運輸危險物且車內吸煙
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２日上海專電》上海市公安局黃浦分局通報，今日上午８時
５７分，一江西牌照麵包車沿南京西路由西向東行駛至新昌路口時車輛起火，失控撞上人行道，
事故造成駕駛員及１７名行人不同程度受傷。
據初步調查，駕駛員陳某，男，４０歲，江西人，上海某金屬製品有限公司員工，涉嫌非法
運輸危險物質，且駕駛時在車內吸煙引燃車輛，現正在救治中。
目前其他受傷行人均已送醫治療，暫無生命危險，事故原因正在進一步調查中。
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