《中英關係》文翠珊在上海出席論壇，與阿里合建無錫小鎮達共識

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２日上海專電》「英國首相見面會及中英商業論壇」在上海

舉行，英國首相文翠珊與阿里巴巴董事局主席馬雲發表講演並對話。

文翠珊致辭表示，英方剛剛跟阿里巴巴合作建設無錫小鎮達成共識，雙方有無限的合作潛力

。

她並表示，中英在人工智能等各項領域都可以展開合作，根據現代工業化策略，未來將投資

７０億英鎊用作研究與開發，英國和中國共同研究推動可持續戰略和應對挑戰。２０１８年的重

點是農業，因此行程中訪問了中國農業科學院。

