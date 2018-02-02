《午市前瞻》農曆新年前市場氣氛轉淡，短線難突破３３０００

《經濟通通訊社２日專訊》美國部分重磅科技股業績未能符合市場預期，美股個別發展，納

指及標指分別跌２５點及１點，報７３８５及２８２１。道指則升３７點，報２６１８６。

港股夜期收報３２５４３點軟１０７點。港股先低開７３點報３２５６９點，其後隨內房股

、地產股齊齊走低，拖累大市跌３２０點報３２３２１點，惟瑞聲（０２０１８）受惠蘋果首季

業績勝預期，升幅冠藍籌，以及三桶油造好，一度大市倒升１３６點報３２７７８點。惟最終半

日仍跌１點，報３２６４０。半日總成交８３５﹒７５億元。

滬指報３４３２點，跌１４點或０﹒４１％；國指半日升６４點或０﹒４８％，報

１３４９８點。



＊瑞聲暫冠藍籌，舜宇緊隨亦漲約４％＊



蘋果首季業績勝預期，刺激手機設備股走高，瑞聲半日急升６﹒８４％，報１４０﹒５元，

暫為表現最佳藍籌股；舜宇（０２３８２）緊隨其後，漲４﹒０７％，報１１２﹒４元。

內房股昨強勢跑出，中海外（００６８８）日前獲瑞信續予「跑贏大市」評級，及目標價

３１﹒１元不變，該股昨日（１日）漲約４％後，今日回軟０﹒４８％，報３１﹒３５元；潤地

（０１１０９）亦跌０﹒６２％，報３２﹒１５元；萬科（０２２０２）稍軟０﹒５２％，報

３８﹒３元。

內銀股獲麥格理唱好，惟中行（０３９８８）仍隨市跌０﹒４３％，報４﹒６６元；建行

（００９３９）跌０﹒３４％，報８﹒９元；農行（０１２８８）微升０﹒２１％，報４﹒７７

元；工行（０１３９８）稍升０﹒１４％，報７﹒４元。

昨日有傳騰訊（００７００）旗下騰訊信用突然下線，更被監管機構緊急叫停，今日曾挫最

多２％至４５１元，幸而其後僅微跌０﹒６１％，報４５７﹒２元。



＊「三桶油」走高，九置獲野村唱好惟跌約１％＊



國際油價周四上升，另外，中海油（００８８３）昨日收市後公布，今年公司的淨產量目標

為４﹒７億至４﹒８億桶油當量，並獲大摩續予增持，股價造好，半日上揚３﹒１５％，報

１２﹒４６元；中石化（００３８６）漲１﹒９４％，報６﹒８４元；中石油（００８５７）揚

２﹒６２％，報６﹒２６元。

野村指睇好長實（０１１１３）、信置（０００８３）、九置（０１９９７）、太古地產（

０１９７２）及希慎（０００１４），惟九置半日仍跟市跌１﹒１％，報５３﹒９元；長實集團

回吐０﹒３３％，報７４﹒７元。

昨日收市後傳出，時代地產（０１２３３）折讓５﹒８％至９﹒７％配售，籌最多１﹒１１

億美元。而該股今早開市前錄逾８億元大手，拖累股價急跌５﹒９６％，報９﹒６３元。



＊林嘉麒：賭股以銀娛美高梅作首選，農曆新年前可留意旺旺達利＊



宏匯證券研究部主管林嘉麒對《經濟通通訊社》表示，港股踏入二月份之後出現明顯調整，

主要由於美國十年期債息持續抽升，以及在農曆新年前，市場憂慮流動性會進一步緊張，加上Ａ

股高槓桿產品平倉所致。不過，目前港股於低位有資金承接，料跌幅不會太深。另一方面，農曆

新年前，預期中港股市氣氛會逐漸轉淡，短線突破三萬三機會不大，若市場再傳出流動性緊張的

消息，港股恐會再進一步下試，暫以３１５００作支持。此外，料農曆新年後，資金會追捧業績

表現有憧憬的股份，大市氣氛會逐漸回暖。

板塊方面，林嘉麒認為，可繼續留意賭股，中場轉碼數有望受惠農曆新年因素而上升，並以

銀娛（０００２７）及美高梅（０２２８２）作為行業首選。金沙（０１９２８）雖然走勢較為

落後，但隨著美高梅及澳博（００８８０）在氹仔會有新項目落成，或會因此蠶食金沙的市盈率

。另外，由於高基數關係，二月賭收按月增幅未必較一月份高，相關數據出台將會影響濠賭股表

現。

林氏又指，食品股亦有望成為焦點板塊，零食相關股份如旺旺（００１５１）及達利食品

（０３７９９）。蒙牛（０２３１９）受農曆新年氣氛影響不及食品股大，但市場普遍憧憬其業

績造好，加上旗下產品較能受惠消費升級，故較具中長線概念。

至於內銀股，由於招行（０３９６８）去年第四季業績理想，預計其他內銀期內業績表現不

俗，估值有重估空間。不過，內銀過去一個月升勢喘急，不建議於現價吸納，可待大市調整至三

萬二再作部署。（ｇｖ、ｔｔ）

