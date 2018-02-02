【北水炒Ｄ乜】北水回升逾倍，大舉買神華兗煤匯控瑞聲平保工行

《經濟通通訊社２日專訊》美股隔晚（１日）個別發展，港股周五低開７３點後受Ａ股市場

拖累，一度急跌３２０點低見３２３２１點，直至午後滬深兩地回穩，港股再次喘定，更一度止

跌回升最多近１３６點，惟大市於尾盤再次乏力，單日再次轉向倒跌４０﹒３１點或０﹒１２％

，收報３２６０１﹒７８點。

主板成交再度收縮，只有１４７９﹒３２億元，較周四減少４﹒２８％；反而北水回升逾倍

，錄５４﹒０１億元人民幣；港股通成交額１９４﹒７９億；佔大市成交額１３﹒１７％。



＊蘋果公司業績勝預期，瑞聲漲７％獲北水掃入３億＊



蘋果公布截至去年底首季業績，除了ｉＰｈｏｎｅ銷量較預期為差外，盈利、收入等均勝市

場預期，消息刺激一眾手機概念股見底回升，瑞聲（０２０１８）全日急升７﹒３％，報

１４１﹒１元，收復廿天線，為表現最好藍籌，北水買入２﹒９８億。

市場避險情緒升溫，北水繼續收集傳統銀行股，大象匯控（００００５）再軟０﹒４２％，

北水周五再吸納３﹒９１億，兩日合計買入８﹒２５億；工行（０１３９８）獲南下資金再買入

２﹒８９億，一周累計流入２０﹒０２億；建行（００９３９）周五北水買入１﹒６億；平保

（０２３１８）周五流入２﹒３８億。



＊神華獲大和升目標價急漲，５億北水即市買入炒起＊



中國神華（０１０８８）獲大和升目標價至２６﹒８元，股價隨即炒起５﹒８％，全日收報

２５﹒５５元，北水買入４﹒８８億；兗煤（０１１７１）升幅更誇張，獲中金升目標價至２０

元後隨即炒起，全日狂飆９﹒０８％報１４﹒６６元，北水買入２﹒６４億；騰訊

（００７００）周五北水淨流１﹒３９億，一周累計流入７﹒１８億。

另一邊廂，豐盛控股（００６０７）周五沽走８６９５萬，兩日合計沽走２﹒３８億；新城

發展（０１０３０）周五沽走６２７８萬。（ｅｎ）

