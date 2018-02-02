【企業盈喜】東陽光藥（０１５５８）料按年多賺不少於七成

《經濟通通訊社２日專訊》東陽光藥（０１５５８）發盈喜，預計截至去年１２月底的全年

純利，較２０１６年同期錄得不少於７０％的增長。集團指出，由於主打產品銷售量大幅增長，

另外集團學術推廣活動持續改善。（ｅｌ）

