《經濟通通訊社２日專訊》東陽光藥（０１５５８）發盈喜，預計截至去年１２月底的全年
純利，較２０１６年同期錄得不少於７０％的增長。集團指出，由於主打產品銷售量大幅增長，
另外集團學術推廣活動持續改善。（ｅｌ）
02/02/2018 16:43
【企業盈喜】東陽光藥（０１５５８）料按年多賺不少於七成
《經濟通通訊社２日專訊》東陽光藥（０１５５８）發盈喜，預計截至去年１２月底的全年
純利，較２０１６年同期錄得不少於７０％的增長。集團指出，由於主打產品銷售量大幅增長，
另外集團學術推廣活動持續改善。（ｅｌ）
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