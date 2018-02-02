《經濟通通訊社２日專訊》中國虎都（０２３９９）發盈警，預計截至去年１２月底全年純
利，較２０１６年大幅下跌不少於６０％。集團指，由於生產設施完成若干毛利率較低的訂單，
導致集團整體毛利率下跌。另外，減少銷售予分銷商，而推出更多廣告及推廣活動，相關銷售及
分銷開支增加。集團又稱，銀行收費及其他一般經營開支亦增加。（ｅｌ）
02/02/2018 17:56
【企業盈警】虎都料去年純利倒退不少於６０％，毛利率下跌
《經濟通通訊社２日專訊》中國虎都（０２３９９）發盈警，預計截至去年１２月底全年純
利，較２０１６年大幅下跌不少於６０％。集團指，由於生產設施完成若干毛利率較低的訂單，
導致集團整體毛利率下跌。另外，減少銷售予分銷商，而推出更多廣告及推廣活動，相關銷售及
分銷開支增加。集團又稱，銀行收費及其他一般經營開支亦增加。（ｅｌ）
|生財有道02/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－騰訊】「中國版亞馬遜」百足咁多爪 炒業績逢低吸
|生財有道02/02/2018
【儲局新掌舵】鮑威爾周六接任聯儲局主席 特朗普欠耶倫一句道謝
|生財有道02/02/2018
【A場震盪】報道指信託資金去槓桿有緩衝期 閃崩股更多源自恐慌
|國際動態02/02/2018
eBay換支付系統 PayPal急跌
|生財有道01/02/2018
【按兵不動】料今年通脹攀升 儲局3月加息機會濃
|國際動態01/02/2018
特朗普指中俄為對手 挑戰美利益
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰