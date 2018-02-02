【企業盈警】虎都料去年純利倒退不少於６０％，毛利率下跌

《經濟通通訊社２日專訊》中國虎都（０２３９９）發盈警，預計截至去年１２月底全年純

利，較２０１６年大幅下跌不少於６０％。集團指，由於生產設施完成若干毛利率較低的訂單，

導致集團整體毛利率下跌。另外，減少銷售予分銷商，而推出更多廣告及推廣活動，相關銷售及

分銷開支增加。集團又稱，銀行收費及其他一般經營開支亦增加。（ｅｌ）

