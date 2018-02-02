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即市新聞

02/02/2018 17:32

【企業盈喜】開源控股（１２１５）料去年度虧損按年大減８０％

　　《經濟通通訊社２日專訊》開源控股（０１２１５）預期，截至去年１２月底止年度虧損將
按年大減８０％，主要由於期內並無有關資產之減值虧損，以及融資成本有所減少。（ｃｈ）

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