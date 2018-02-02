【本港樓市】傳中國財團尋求逾３２９億元貸款支持中環中心收購

《經濟通通訊社２日專訊》長實地產（０１１１３）早前落實以４０２億元出售中環中心權

益，外電今日引述消息報道，一個中國財團正尋求約３２９﹒６億港元（相當４２億美元）貸款

，以支持有關收購。據悉，這筆融資包括１６０﹒８億港元３年期優先級債務，以及約

１６８﹒８億港元１年期夾層融資。（ｃｈ）

