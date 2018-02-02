【夜期時段】即月期指最新３２４１３點，跌９５點，低水１８９點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２４９８點，跌１０點，低水

１０３點，最新報３２４１３點，跌９５點，低水１８９點，合約成交１３３３張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３５１７點，跌１１點，低水２１點，最新報

１３４６７點，跌６１點，低水７２點，合約成交６８３張。（ｊｎ）

