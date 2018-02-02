《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２４９８點，跌１０點，低水
１０３點，最新報３２３３９點，跌１６９點，低水２６３點，合約成交８９８１張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３５１７點，跌１１點，低水２１點，最新報
１３４２８點，跌１００點，低水１１１點，合約成交３３０３張。（ｊｎ）
02/02/2018 18:47
【夜期時段】即月期指最新３２３３９點，跌１６９點低水２６３點
《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２４９８點，跌１０點，低水
１０３點，最新報３２３３９點，跌１６９點，低水２６３點，合約成交８９８１張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３５１７點，跌１１點，低水２１點，最新報
１３４２８點，跌１００點，低水１１１點，合約成交３３０３張。（ｊｎ）
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