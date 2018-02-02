【本港經濟】香港連續２４年被評為全球最自由經濟體

《經濟通通訊社２日專訊》香港特別行政區政府今日歡迎傳統基金會連續２４年評選香港為

全球最自由的經濟體。在今年《經濟自由度指數》報告中，香港的總分較去年上升０﹒４分至

９０﹒２分，並且遠高於全球平均的６１﹒１分，亦是唯一一個總分超過９０分的經濟體。

財政司司長陳茂波表示，恪守自由市場原則向來是香港維持經濟繁榮和國際競爭力的基石，

很高興香港連續２４年獲評選為全球最自由經濟體，對維護自由市場原則的堅持，再次受到國際

肯定。

報告所載列的１２項評估因素當中，香港在其中８項取得９０分或以上的佳績，而且在「財

政健康」、「營商自由」、「貿易自由」和「金融自由」方面，獲得全球最高分。傳統基金會在

報告中讚揚香港經濟具韌力、司法制度優質、社會風氣廉潔、政府透明度高、監管制度高效，以

及對環球商貿持開放態度。

他補充指，儘管香港在最新報告中的表現持續改善，但政府深明在環球激烈競爭下，香港必

須繼續努力，否則只會不進則退。政府會致力維護香港的優勢，包括法治和司法獨立、簡單的稅

制及低稅率、自由開放的貿易、公平的競爭環境和高效的公營部門。此外，政府會積極提升營商

環境，推動創新科技發展，以及與其他經濟體建立更緊密的經貿聯繫等，為經濟增長注入新動力

，以鞏固香港作為國際金融、航運和貿易中心的領先地位。（ｂｉ）

