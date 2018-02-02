【本港樓市】元朗尚城頂層連車位９６８萬沽，創屋苑分層戶新高

《經濟通通訊社２日專訊》中原地產表示，大市表現造好，優質戶有價有市。元朗尚城１座

頂層連天台戶，實用面積９５８平方呎，建築面積１５２４平方呎，４房套房連工人房間隔，連

１個車位，叫價９８０萬元，議價１２萬元，以９６８萬元沽出，造價創屋苑分層單位新高，折

合實用呎價１０１０４元。

原業主於２０１１年４月以６９６萬元買入單位，１年後再以３７萬元購入車位，現沽貨帳

面獲利２３５萬元，升值３２％。（ｂｉ）

