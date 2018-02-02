【本港樓市】經絡：１月四大銀行市佔率６６％，匯豐市佔率最高

《經濟通通訊社２日專訊》經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，１月份現樓按

揭宗數註冊錄得８０７６宗，按年微跌１﹒６％，亦是連續六個月不足１萬宗的水平。另外，１

月份的樓花按揭宗數錄得９７１宗，比上月減少１３１宗，跌幅為１１﹒９％。

經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓表示，受季節性因素影響，現樓及樓花按揭宗數均錄得按月

下跌乃屬正常現象。不過，劉圓圓認為，最近二手市場有回暖跡象，而今年整年的一手供應較去

年多，發展商仍會積極推盤應市，對後市的樓花按揭表現樂觀，預料２０１８年全年按揭宗數升

幅將放緩達到９萬宗。



＊匯豐繼續成為按揭市場市佔最高銀行＊



匯豐銀行繼續成為市佔率最高的銀行，匯豐自去年２月起一直穩佔現樓按揭市佔率的冠軍位

置，連贏１２個月。市佔率排名其次為中銀香港（０２３８８）、恆生銀行（０００１１）、東

亞銀行（０００２３）及渣打銀行。１月份的四大銀行市佔率達到６６％，連續三個月佔六成以

上的水平，中小型銀行市佔率則佔３４％。

劉氏認為，近數月的拆息仍然高企，已達到封頂位水平，定息按揭計劃慳息效果顯著，相信

將吸引近期的置業人士選用，預料未來數月有推出定息按揭計劃的銀行市佔率將會有所增加，亦

不排除將有更多銀行推出定息按揭計劃。而現樓及樓花按揭宗數將於第一季後回升，整年的現樓

及樓花按揭宗數有望比去年上升。（ｋｙ）

