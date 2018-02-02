《經濟通通訊社２日專訊》香港興業國際（００４８０）公布，以上限價近２億元人民幣投
得嘉興市姚家蕩東的住宅用地，每平方米樓面價為１００３８元人民幣，令集團嘉興市內項目增
至４個。
投得地塊為嘉興經開區２０１７－３４號，地塊出讓面積為１﹒２４萬平方米，容積率
１﹒３至１﹒６，建築面積１﹒９９萬平方米，適合用作低密度發展。（ｋｙ）
02/02/2018 19:05
【本港樓市】香港興業２億人幣投得嘉興市住宅地，每平方米１萬元
《經濟通通訊社２日專訊》香港興業國際（００４８０）公布，以上限價近２億元人民幣投
得嘉興市姚家蕩東的住宅用地，每平方米樓面價為１００３８元人民幣，令集團嘉興市內項目增
至４個。
投得地塊為嘉興經開區２０１７－３４號，地塊出讓面積為１﹒２４萬平方米，容積率
１﹒３至１﹒６，建築面積１﹒９９萬平方米，適合用作低密度發展。（ｋｙ）
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