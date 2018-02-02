《經濟通通訊社２日專訊》外電引述消息人士報道，復星醫藥（０２１９６）
（滬：６００１９６）旗下生物技術公司復宏漢霖考慮來港上市，最快今年下半年在港發行股份
，或集資至少５億美元。
知情人士表示，復宏漢霖的上市考慮仍處於初步階段，未就上市地點作最後決定。
港交所（００３８８）去年１２月表示，計劃容許尚未盈利的生物科技公司，以及採取不同
投票權架構的新興及創新產業公司在主板掛牌上市。復宏漢霖有望成為首批得益者。（ｌｙ）
02/02/2018 18:05
【新股上市】報道指復星醫藥旗下生物技術公司考慮來港上市
《經濟通通訊社２日專訊》外電引述消息人士報道，復星醫藥（０２１９６）
（滬：６００１９６）旗下生物技術公司復宏漢霖考慮來港上市，最快今年下半年在港發行股份
，或集資至少５億美元。
知情人士表示，復宏漢霖的上市考慮仍處於初步階段，未就上市地點作最後決定。
港交所（００３８８）去年１２月表示，計劃容許尚未盈利的生物科技公司，以及採取不同
投票權架構的新興及創新產業公司在主板掛牌上市。復宏漢霖有望成為首批得益者。（ｌｙ）
|生財有道02/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－騰訊】「中國版亞馬遜」百足咁多爪 炒業績逢低吸
|生財有道02/02/2018
【儲局新掌舵】鮑威爾周六接任聯儲局主席 特朗普欠耶倫一句道謝
|生財有道02/02/2018
【A場震盪】報道指信託資金去槓桿有緩衝期 閃崩股更多源自恐慌
|國際動態02/02/2018
eBay換支付系統 PayPal急跌
|生財有道01/02/2018
【按兵不動】料今年通脹攀升 儲局3月加息機會濃
|國際動態01/02/2018
特朗普指中俄為對手 挑戰美利益
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰