【新股上市】報道指復星醫藥旗下生物技術公司考慮來港上市

《經濟通通訊社２日專訊》外電引述消息人士報道，復星醫藥（０２１９６）

（滬：６００１９６）旗下生物技術公司復宏漢霖考慮來港上市，最快今年下半年在港發行股份

，或集資至少５億美元。

知情人士表示，復宏漢霖的上市考慮仍處於初步階段，未就上市地點作最後決定。

港交所（００３８８）去年１２月表示，計劃容許尚未盈利的生物科技公司，以及採取不同

投票權架構的新興及創新產業公司在主板掛牌上市。復宏漢霖有望成為首批得益者。（ｌｙ）

