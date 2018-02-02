《小傳日記》魚缸繼續ｃｈｏｋ到暈，資源佬卻好興奮！

《小傳日記》花旗國巨擘陸續放榜，部分重磅科技股業績唔掂，搞到納指噚晚（２日）舉白

旗，不過道指就仲企得穩，收升３７點報２６１８６。香江股王ＱＱ（００７００）都受到影響

，今朝開市都受襲咗，搞到魚缸低開７３點，之後連內房佬都無力，大市一度跌３２０點報

３２３２１點。好彩「三桶油」同資源佬發威撐住，好友食住個勢反攻，大市一度收復失地，倒

升１３６點。

不過，下午突然傳出阿爺研究允許喺海南搞賭場，但之後又有消息話，其實係允許彩票或網

絡賭博，賭股先跌少好多。但始終ＱＱ被質低近２巴仙完場，魚缸全日收低４０點報３２６０１

點，十天線（約３２７８０）仲係未收復得返。主板成交就千五億都無，約１４７９億銀。

Ａ場今日曾經跌穿三千四，但收市倒升番０﹒４４巴仙報３４６２。國貨都開心彈起１０４

巴仙報１３５３８，跑贏大市幾條街喇！



＊信用傳叫停ＱＱ腳仔軟，蘋果業績靚瑞聲高聲唱＊



股王ＱＱ噚日傳出壞消息，據報阿爺下令叫停，搞到旗下騰訊信用突然下線，腳仔已經有Ｄ

軟。雖然野村出手撐腰，繼續維持５３６銀目標，但係今日開市後都曾經低見４５１銀，最終收

跌近２巴仙報４５２﹒４銀。

蘋果公司首季業績夠省鏡，瑞聲舜宇終於放下心頭大石，整裝重新出發！瑞聲

（０２０１８）獲券商維持２００銀目標不變，當堂回勇跳起逾７巴仙收１４１﹒１０銀，係最

醒目藍戰。街坊舜宇（０２３８２）亦收高近４巴仙報１１２﹒１０銀。



＊海南搞彩票濠賭股慘叫，野村唱極好人保人人愛＊



濠賭股就陰功豬囉！難得噚日中午就好消息，１月份賭收遠勝預期，點知今日下半場，無啦

啦傳出阿爺允許海南開賭，爭生意咁大件事，嚇到成班濠賭佬大地震，好彩之後有消息指，話原

來只係研究彩票或網絡賭博等，而唔係直接開賭場咁大鑊，銀娛（０００２７）、金沙

（０１９２８）即刻定一定，只係唔見逾２及逾１巴仙，其他街坊都只係碌低少少。

內險佬就幾醒神，野村調高部分目標價，當中就叫買國壽（０２６２８）同人保

（０１３３９）。唔知缸友係咪鍾意人保細隻Ｄ，入場費又低Ｄ，埋單人保大幅飆升逾７巴仙收

４﹒７２銀；國壽就輕輕行前近１巴仙收２６﹒５５銀。

資源股梗家係大贏家，煤股當中，兗煤（０１１７１）最近獲中金升目標至２０銀，今日繼

續開心飛起９巴仙收１４﹒６６銀；神華（０１０８８）都有野村送祝福，收漲近６巴仙收報

２５﹒５５銀，係第２威藍戰。仲有紫金（０２８９９）、江西銅（００３５８）都更有逾１０

及逾７巴進帳添。



＊油價跳得高油佬好風騷，鐵鳥齊齊飛國航續高企＊



國際油價往上飛，加上ＯＰＥＣ減產力度繼續保持，一眾祖國石油佬就開心躍起。另一方面

，中海油（００８８３）喺噚日收市後，就公布出年嘅經營策略及發展計劃概要，仲話今年嘅淨

產量「他屐」會有成４﹒７億桶至４﹒８億桶油當量添呀，叻！所謂「人逢喜事精神爽」，今日

仲畀野村升佢「他屐」添呀，由１３﹒６４銀升至１５﹒６９銀，評級就畀「掃貨」，最終完場

時跳高近５巴仙，埋單１２﹒６６銀；街坊中石化（００３８６）都唔輸蝕，全日仍踢高約４巴

仙；中石油（００８５７）亦圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ，飛起近４巴仙，埋單６﹒３３銀。

另一邊廂，鐵鳥嘅表現都幾醒神，國航（００７５３）衝上雲霄，全日開心跳高近５巴仙，

埋單１１﹒８２銀；但係東航（００６７０）就慘豬豬啦，因為被高盛下調投資評級，由「持有

」降至「拋貨」，雖然「他屐」就由４﹒１元升至５﹒５元，但實際上都係遠低於現價，結果東

航就由噚日７﹒３６銀逾兩年半高位，碌到去今日低位６﹒６２銀，累挫約１０巴仙添呀，真係

無陰功囉！好彩佢喺收市前都收復番唔少失地，全日倒升番近１巴仙，埋單７﹒０４銀，勁。



＊名人效應勁品牌三連升，中興虧轉盈開心到飛起＊



中興通訊（００７６３）公布業績快訊，預計上年扭虧為盈，賺近４６億銀，富瑞認為可以

趁低吸納，股價彈高近４巴仙，報２７﹒６銀。

品牌中國（００８６３）今日再飛起５０巴仙，以復牌後嚟計，股價三連漲，三日以嚟累計

升幅近３倍，埋單收報１７﹒２銀。公司之前宣布控股權易手，高振順等猛人入場，威力果然好

大！今日盤中高見１７﹒７８銀，創上市新高。

時代地產（０１２３３）傳出折讓配股，每股作價９﹒２５銀至９﹒６５銀，較噚日

（１日）收市價折讓近６巴仙至一成，集資額最多約１億美金，今日公司錄逾８億銀市前交易，

結果投資者聞風先動，股價質低近７巴仙，報９﹒５４銀。

同時代地產無關連嘅時代集團（０１０２３），由於發盈喜，指中期純利因為零售業務改善

，錄得可觀增長，股價跳起逾１８巴仙，報１﹒８銀一度以一年高位插旗，勁！假期愉快，請請

！



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