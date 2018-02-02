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即市新聞

02/02/2018 16:11

港股受Ａ股表現牽動，反覆收３２６０１跌４０點，成交不足千五億

　　《經濟通通訊社２日專訊》港股今日受Ａ股升跌帶動，全日走勢反覆，上下波幅４５７點，
成交再度減少。
　　部分重磅科技股業績未能符合市場預期，美股個別發展，納指標指微跌，道指微升３７點收
２６１８６。港股今早低開７３點，未幾受Ａ股延續昨日跌勢所拖累，最多倒跌３２０點報３２
３２１。然而，Ａ股在恐慌情緒過後而回穩，港股亦喘定，資源股受追捧，曾一度反彈１３６點
高見３２７７８，惟升勢乏力，最終收３２６０１，跌４０點或０﹒１２％。主板成交再度收縮
，只有１４７９﹒３２億元，比上日減少４﹒２８％。
　　上證綜合指數收３４６２，升１５點或０﹒４４％，盤中在３３８８至３４６３之間波動。
Ａ場經歷上日（１日）大跌市，多隻個股閃崩，有分析認為是信託資金降槓桿引發大幅拋售所致
，今日恐慌情緒曾延續下來，滬指一度穿３４００。
　　國企指數全日收報１３５３８，升０﹒７８％或１０４點。

＊濠賭股曾閃跌，傳中央允許海南省合法博彩＊
　　
　　５１隻恆指成分股中，１６隻上升，３３隻下跌，２隻持平。　　
　　市場消息指，中國正在起草一個允許在海南島賭博的建議，考慮允許在海南進行網上博彩，
彩票或體育投注。據悉，這建議是一個更廣泛的計劃的一部分，其中包括放寬簽證規定，並建造
一個新機場吸引更多的外國遊客到海南。受市場一度傳出中國或允許在海南合法博彩，濠賭股午
後一度閃跌，銀娛（０００２７）曾插近８％至６４﹒４元，最終收跌２％報６８﹒４元；金沙
中國（０１９２８）一度插６％報４２﹒５元，最終收跌１﹒４４％報４４﹒６元；永利澳門（
０１１２８）收跌０﹒１９％報２６﹒９元，盤中曾插６﹒６８％報２５﹒１５元。

＊資源股齊齊上升，三桶油、金屬股大幅炒高＊

　　資源股普遍上升，油股、煤股、金屬股齊齊上漲。「三桶油」受惠油價上漲，中石油
（００８５７）收升３﹒７７％，報６﹒３３元；中海油（００８８３）漲４﹒８０％報
１２﹒６６元；中石化（００３８６）亦升３﹒８８％報６﹒９７元。
　　中銀國際分析認為，去年１月秦皇島煤價均價只有６０２元人民幣，今年１月的均價７２６
元人民幣，同比增長２１％，動力煤公司首季業績料佳。神華（０１０８８）收升５﹒８％報
２５﹒５５元，為升幅第二大恆指成分股；兗州煤業（０１１７１）漲９﹒０８％報１４﹒６６
元；中煤能源（０１８９８）亦升３﹒８３％收４﹒０７元。
　　基本金屬及貴金屬股全面走高，江西銅業（００３５８）急升７﹒４２％報１３﹒９元；紫
金礦業（０２８９９）更漲１０﹒３５％收４﹒１６元；中鋁（０２６００）漲３﹒４８％報５
﹒３５元；馬鋼（００３２３）升２﹒２２％報４﹒６１元；鞍鋼（００３４７）亦漲
３﹒９３％報９﹒２５元。

＊蘋果公司季績勝預期，瑞聲漲逾７％冠藍籌＊

　　蘋果公司季度ｉＰｈｏｎｅ銷售需然少於市場預期，惟季度整體盈利優於預期，相關零部件
股份受追捧，瑞聲（０２０１８）急升７﹒３％，報１４１﹒１元，為升幅最大恆指成分股；舜
宇光學（０２３８２）亦升３﹒８％報１１２﹒１元。
　　重磅股普遍向下，騰訊（００７００）跌１﹒６５％報４５２﹒４元；匯控（００００５）
軟０﹒４２％報８３﹒７元；中移動（００９４１）跌１﹒３４％收８０﹒９元；平保
（０２３１８）跌０﹒４４％，報９０﹒７元。然而，國壽（０２６２８）升０﹒７６％報
２６﹒５５元；建行（００９３９）漲０﹒２２％，報８﹒９５元；工行（０１３９８）無升跌
報７﹒３９元。
　　港口股今日跌幅甚大，招商局港口（００１４４）跌５﹒２％報１９﹒３４元，為跌幅最大
恆指成分股；中遠海運港口（０１１９９）插５﹒１７％，報７﹒７１元。國家發改委昨日公布
，按照反壟斷調查的有關要求，大連港、廣州港、深圳港東部鹽田港區和西部蛇口、赤灣港區均
從２０１８年起，調降進出口集裝箱裝卸作業費，每年可減輕進出口物流成本約９﹒６億元人民
幣。（ｅｃ）

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