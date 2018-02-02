【一地兩檢】立法會內委會就條例草案成立法案委員會

《經濟通通訊社２日專訊》《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》在本周三（３１日）已進

行首讀，立法會內務委員會今日就條例草案成立法案委員會。

新民黨葉劉淑儀、民建聯張國鈞早前表示有意出任法案委員會的正、副主席；而「一地兩檢

關注組」發言人、公民黨陳淑莊亦表明會積極爭取做正或副主席。

建制派召集人廖長江估計，建制派在法案委員會中的人數會比民主派多，又透露建制派有意

包攬正、副主席；民主派會議召集人莫乃光日前亦表示，相信絕大多數民主派同事會爭取加入法

案委員會。（ｆｗ）（ｚｚ）

