《神州經脈》人幣續刷新匯改後新高，滬指周跌２﹒７％逾一年最傷

《經濟通通訊社２日專訊》人民幣兌美元中間價連續刷新「８．１１」匯改來新高，公開市

場單周淨回籠創近兩年新高，Ａ股先跌後反彈。

滬綜指一度跌穿３４００點整數大關，尾市轉升，收市升０﹒４４％，報３４６２﹒０８點

，終止四連跌。深成指收報１０９２５﹒１６點，升０﹒５６％；創業板回升０﹒３％，報

１７０２﹒４３點。

總結全星期，三大指數均連跌四日後回升，滬綜指累跌２﹒７％，連升六周後斷纜，創１３

個半月單周最大跌幅；深成指累跌５﹒５％；創業板跳水，全周大幅跑輸，累跌６﹒３％。



＊交投熱情升，外資紛上調年底預測＊



人民幣兌一美元中間價今報６﹒２８８５，較上個交易日升１６０點子，續創２０１５年８

月１１日以來最高。在岸兌美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１３２點子，其後與離岸人民幣雙

雙漲破６﹒２８關口，高見６﹒２６８１，收盤報６﹒２７９８，升１６２點子，刷新２０１５

年８月１０日收盤以來新高。

交易員指出，今日中間價未有明顯過濾跡象，估計監管層仍將容忍人民幣被動升值，短期料

維持易升難貶走勢。其並稱，早盤人民幣升破６﹒２８關口後市場參與熱情上升，流動性轉好，

半日成交較本周半日均值增逾八成。

隨著人民幣勢如破竹，外資紛紛上調今年底人民幣兌美元匯價預測。其中，荷蘭國際集團

（ＩＮＧ）由６﹒３０調整為６﹒１，瑞銀由６﹒４調整為６﹒２，瑞典北歐斯安銀行由６﹒３

調整為６﹒１，澳新由６﹒５５調整為６﹒２５元，匯豐由６﹒６調整為６﹒２。



＊公開市場單周淨回籠創近兩年新高＊



人民銀行指，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收逆回購到期、現金投放等因素

的影響，今日不開展公開市場操作。據此計算，單日淨回籠９００億元，全周累計淨回籠

７６００億元，錄近兩年高點。

業內人士並認為，目前來看，人行維持流動性緊平衡的大方向未見改變。春節後財政支出等

支撐因素不再，ＣＲＡ（臨時準備金動用安排）釋放出的資金亦將逐步歸還，對屆時資金面需保

持一定謹慎。

上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）３個月期繼昨日跌至近一周低位後止跌轉升。



＊英國與阿里巴巴合作建設無錫小鎮＊



英國首相文翠珊轉至上海訪問，並與阿里巴巴董事局主席馬雲出席「英國首相見面會及中英

商業論壇」並發表講演和對話。

文翠珊致辭表示，英方剛剛跟阿里巴巴合作建設無錫小鎮達成共識，雙方有無限的合作潛力

。

她並表示，中英在人工智能等各項領域都可以展開合作，根據現代工業化策略，未來將投資

７０億英鎊用作研究與開發，英國和中國共同研究推動可持續戰略和應對挑戰。２０１８年的重

點是農業，因此行程中訪問了中國農業科學院。

英國政府表示，在首相文翠珊本周訪華期間，英國簽署了價值超過９０億英鎊的交易，將在

英國各地創造２５００多個就業崗位。



＊將引入境外交易者參與鐵礦石期貨＊



中證監新聞發言人常德鵬表示，日前依據相關暫行辦法，確定大商所的鐵礦石期貨為境內特

定品種，大商所將引入境外交易者參與境內鐵礦石期貨交易，相關準備工作正在有序推進。

他還指，前期，針對部分基金名稱中帶有港股字樣的公募基金產品並未實際投資於港股的情

況，證監會發佈了通過港股通機制參與香港市場基金的審核指引，明確了基金參與港股交易的投

資比例、人員配備等要求，基金管理人選擇將８０％以上非現金基金資產投資於港股的，應當在

基金產品中列明港股字樣；８０％以下的非現金資產投資港股的，不允許在基金名稱中帶有港股

字樣。因此，基金產品名稱中帶有港股字樣的基金產品申報數量有所下降。



＊吉利４億英鎊研發新一代蓮花跑車＊



吉利汽車（００１７５）主席李書福於中英商業論壇稱，中英互利共贏夥伴關係有利於世界

繁榮。近幾年間，吉利在英國投資超過４億英鎊，新增就業崗位超過８００個。在英國新修建了

工廠，主要提供綠色清潔能源電動汽車。

李書福稱，倫敦的電動汽車一上市供不應求，其中阿姆斯特丹一筆訂單就是３００多輛。他

還透露，２０１７年吉利收購蓮花汽車５１％的股權，今後投資規模還要增加，並將研發新一代

的蓮花跑車。



＊中行聯手８房企進軍住房租賃金融＊



中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）在上海舉辦「中國銀行住房租賃金融服務推

介會暨合作簽約儀式」，與萬科、中海地產、華潤置地、招商地產、保利地產、碧桂園、龍湖地

產、綠城簽署住房租賃市場金融服務戰略合作協議，計劃提供融資規模超過２０００億元。

該行上海市分行還與上海市金融服務辦公室簽訂金融創新服務合作意向書，並與８家地方國

企簽訂租賃住房暨人才公寓金融服務戰略合作協議，為首單面向引進人才的住房租賃綜合服務。

８家地方國企包括上海城投集團、上海臨港經濟發展集團、光明食品集團、上海張江集團、

上海外高橋資產管理、上海金橋集團、上海市北高新集團、上海嘉定新城發展，簽約額１７００

億元。



＊３月２０日起微博客真實身份認證＊



國家互聯網信息辦公室公布《微博客信息服務管理規定》，明確微博客服務提供者應當按照

「後台實名、前台自願」的原則，對微博客服務使用者進行基於組織機構代碼、身份證件號碼、

移動電話號碼等方式的真實身份信息認證、定期核驗。微博客服務使用者不提供真實身份信息的

，微博客服務提供者不得為其提供信息發布服務。

微博客，是指基於使用者關注機制，主要以簡短文字、圖片、視頻等形式實現信息傳播、獲

取的社交網絡服務。

規定提出，微博客服務提供者應當發揮促進經濟發展、服務社會大眾的積極作用，弘揚社會

主義核心價值觀，傳播先進文化，堅持正確輿論導向，倡導依法上網、文明上網、安全上網。此

外，向社會公眾提供互聯網新聞信息服務的，應當依法取得互聯網新聞信息服務許可。

規定自３月２０日起施行。



＊萬達否認有５年上市「對賭」協議＊



由騰訊（００７００）作為發起方的「騰蘇京融」四巨頭，計劃以約３４０億元收購萬達商

業約１４％股份。負責本次戰略投資的萬達集團高級副總裁劉朝暉表示，根本沒有所謂的５年上

市「對賭」協議。

據《新北報》引述他稱，相關協議只不過是簽訂各方努力實現萬達商管上市的目標時間而已

，即使５年內萬達商管無法上市，也不存在任何回購條款，這和香港Ｈ股退市的協議性質完全不

同。

他強調，此次合作是長期戰略投資，和普通財務投資不同，大家有共同的理念，共同的價值

觀，開業的幾百座萬達廣場已成為服務社會大眾的重要消費場景，各方共同目標是為萬達廣場的

商家賦能，給消費者提供更好的新消費體驗，從而增加股東價值，實現多方共贏。

此前《澎湃》報道稱，在萬達商業與投資者簽署的新的對賭協議中，投資方要求萬達商業（

萬達商管集團）要在２０２３年１０月３１日前完成上市，否則投資方有權要求萬達方面給予其

現金補償。



＊錢寶網非法集資未兌付本金３百億＊



南京市公安局公布，錢寶網實際控制人張小雷等１２人已被依法執行逮捕。

經公安機關偵查，２０１２年以來，張

小雷等人依托錢寶網網絡平台，以完成廣告任務可獲取年化收益率達４０％至６０％的高息為誘

餌，向社會公眾吸收巨額資金，涉嫌犯罪。

據初步統計，張小雷等人非法集資未兌付集資參與人的本金３００億元左右，截止案發，錢

寶網所剩餘的資金資產占未兌付本金的比例很小，實際已無兌付能力。（ｊｙ）

