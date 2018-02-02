【Ａ場震盪】滬綜指半日跌０﹒４％，恐慌略緩創板業回升０﹒７％

《經濟通通訊社２日專訊》Ａ場經歷上日（１日）大跌市，逾２００隻個股跌停，三大指數

今早全線低開後跌幅逐步收窄，深成指一度倒升，創業板半日回升。

滬綜指開市不夠兩分鐘已跌１％，並一度跌穿３４００點整數大關，低見３３８８點，為１

月８日以來最低，其後跌幅有所收窄，半日跌０﹒４１％，報３４３２﹒８２點，仍處於２０天

線（３４７１點）以下。

上日重挫的深市，今日見支持，深市多隻股份公布增持或終止減持，恐慌情緒略緩，深成指

下瀉至五個月低位的１０６６０水平後重拾升勢，惟在１１０００點關口遇阻，半日收報

１０８６３﹒３７９點，微跌０﹒０１％；創業板回升０﹒７１％，報１７０９﹒５點；不過，

上日收挫４％的中小創新指仍跌０﹒９８％。

對於上日多隻個股閃崩，有分析認為是信託資金降槓桿引發大幅拋售所致。不過信託業人士

稱，監管部門確實曾口頭通知要求降槓桿，但給予很多機構緩衝期，並未有「一刀切」，閃崩更

多源自恐慌情緒。半日兩市有近５０隻股份跌停，逾７０％板塊向下，包括釀酒、券商及連升兩

日的銀行等權重板塊，而煤炭板塊則逆市則一支獨秀升逾２％，旅遊及石油股亦升１％。

人民銀行連續七日暫停逆回購操作，累計在公開市場淨回籠１﹒１５萬億元（人民幣．下同

），而全周累計淨回籠７６００億元，創近兩年高，３個月期上海同業拆息（Ｓｈｉｂｏｒ）止

跌回升，兩市半日成交大減近１８％，至２６３０億元。



＊兩市半日有近５０隻股份跌停＊



在跌停股份中，中新科技（滬：６０３９９６）、激智科技（深：３００５６６）、大港股

份（深：００２０７７）、科融環境（深：３００１５２）、大唐電信（滬：６００１９８）及

樂視網（深：３００１０４）等，均已連續跌停兩日以上。其中，科融環境控股股東部分質押的

股票已跌破平倉線，復牌至今第四日，每日均開市即跌停板，而樂視網復牌七日，亦連續七日跌

停板。

發改委日前召開行業價格法規告誡會，白酒股依然未止跌，酒鬼酒（深：０００７９９）及

貴州茅台（滬：６００５１９）齊跌約３％。

有傳監管機構限制非銀機構融出隔夜資金，有分析認為會影響券商，券商股連跌七日，招商

證券（滬：６００９９９）及龍頭中信（滬：６０００３０）跌約１％。

上兩日的護盤功臣銀行股回吐，工行（滬：６０１３９８）、建行（滬：６０１９３９）及

中行（滬：６０１９８８）一度齊跌２％，而半日收市，農行（滬：６０１２８８）、中行及工

行均跌１％，建行則跌０﹒７％。

地產股繼續受壓，上實發展（滬：６００７４８）挫６％，北辰（滬：６０１５８８）第三

季業績報告中，前十大流通股東名單中有５位股東屬於「信託計劃」，市場憂慮信託去槓桿，昨

日收跌８％，今日半日再挫３％。



＊約５０間公司發股東增持或終止減持公告救市＊



面對閃崩潮，昨晚至今有約５０間公司紛紛發股東增持或終止減持公告救市，包括上日收挫

近８％的安控科技（深：３００３７０）及ＴＣＬ集團（深：０００１００），半日分別漲停及

升１％。

三大煤企造好，股價升１％至３％。

蘋果公司首季業績勝預期，相關概念股顯著有追捧，飛榮達（深：３００６０２）及信雅通

信（深：３００１３６）分別升４％至７％，支撐創業板回升。（ｋｌ）

