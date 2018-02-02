《經濟通通訊社２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２７９８，較
上個交易日４時３０分收盤價升１６２點子，刷新２０１５年８月１０日收盤以來新高。全日在
６﹒２６８１至６﹒２８７５之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升３８點子，報６﹒２８７５。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒２８８５，較上個交易日升１６０點子，續創２０１５年
８月１１日以來最高。（ｊｙ）
02/02/2018 16:39
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升１６２點子，報６﹒２７９８
《經濟通通訊社２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２７９８，較
上個交易日４時３０分收盤價升１６２點子，刷新２０１５年８月１０日收盤以來新高。全日在
６﹒２６８１至６﹒２８７５之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升３８點子，報６﹒２８７５。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒２８８５，較上個交易日升１６０點子，續創２０１５年
８月１１日以來最高。（ｊｙ）
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